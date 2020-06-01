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"صحة البحر الأحمر": ركاب 8 رحلات قادمة من الخارج مازالوا قيد الحجر الصحى

الإثنين، 01 يونيو 2020 02:00 ص
"صحة البحر الأحمر": ركاب 8 رحلات قادمة من الخارج مازالوا قيد الحجر الصحى رحلات العالقين - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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قال الدكتور تامر مرعى، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، إن هناك 8 رحلات من العالقين بالخارج مازالوا داخل الحجر الصحى بفنادق البحر الأحمر بينهم رحلتين جديدتين وصلوا أمس الأحد من مدينة جده السعودية.
 
وأضاف وكيل وزارة الصحة والسكان بالبحر الأحمر، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه من المقرر أن تتم مغادرة تلك الرحلات خلال الأيام القليلة المقبلة، موضحا أن كل رحلة يقضىى ركابها أسبوعا فى الحجر الصحى يغادرون الفنادق على متن رحلات طيران داخلية لمطار القاهرة من مطار مرسى علم.
 
وتابع: أن الرحلات التى مازالت فى الحجر الصحى قادمة من السعودية وعمان والإمارات وباريس وألمانيا، مؤكدا أنه عند قضاء فترة أسبوع يتم عمل المسحة الأخيرة لهم وبعد التأكد من سلبيتهم يغادرون فنادق الحجر الصحى للقاهرة من مطار مرسى علم الدولى.
 
وكان صرح الدكتور تامر مرعى أنه تم شفاء أول حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد داخل مستشفى الغردقة العام، وأن هناك 25 حالة تم شفاؤهم بمستشفى حميات الغردقة بعد أن تحولت حالتهم من ايجابية لسلبية، وبذلك يصبح عدد المتعافين بالكورونا من داخل مستشفيات الغردقة العام وحميات الغردقة 26 حالة .
 
وأضاف وكيل وزارة الصحة والسكان بالبحر الأحمر، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن مستشفى حميات الغردقة صدر قرار من وزارة الصحة بتحويلها لمستشفى عزل أول مايو الجارى، وأن منذ استقبالها لحالات كورونا المستجد تحولت عينات 25 حالة حتى الآن من إيجابية لسلبية.
 
 

 


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العالقين بالخارج

صحة البحر الاحمر

مطار مرسي علم

الحجر الصحي

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