اليوم السابع
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الإثنين، 01 يونيو 2020 04:39 م
خالد صلاح
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صالونات تجميل وصالات رياضية بأمريكا تُخلي مسؤوليتها عن إصابة زبائنها بكورونا

الإثنين، 01 يونيو 2020 03:54 م
صالونات تجميل وصالات رياضية بأمريكا تُخلي مسؤوليتها عن إصابة زبائنها بكورونا صورة أرشيفية
(رويترز)

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مع معاودة الشركات والأعمال المختلفة فتح أبوابها بالولايات المتحدة بعد العزل العام الذي استمر لأسابيع لمكافحة جائحة فيروس كورونا، يلجأ الكثيرون لنشر إخلاء من مسؤولية إصابة عملائه بالفيروس أو مطالبة موظفيه وزبائنه بالتوقيع على استمارة تعفيه من المسؤولية قبل الدخول.

 

انتشرت هذه الاخطارات من صالونات تصفيف الشعر والمراكز الترفيهية المختلفة إلى البورصات ومصوري حفلات الزفاف لمطالبة العملاء والزوار بالإقرار بأنهم قد يصابون بالمرض الذي أودى بحياة ما يزيد عن 100 ألف أمريكي حتى الآن.

 

وقال خبراء إن الشركات تستخدم لافتات واستمارات ومنشورات على مواقعها الإلكترونية لحماية نفسها من الدعاوى القضائية، لكن هذه الإجراءات لا تمنع الناس من المطالبة بتعويضات عن الأضرار الناجمة عن الإهمال مثل الانزلاق على أرضية رطبة أو الإصابة بمرض بسبب الحوائط المغطاة بطلاء من الرصاص.

 

وقال محامون إن إثبات أن شركة سببت إصابة عميل بالمرض قد يكون صعبا، لكن المخاوف كبيرة لدرجة أن إخلاء المسؤولية قد يصبح عما قريب شيئا عاديا.

 

وأعدت بيج ماري جريفيث، وهي محامية في ميسولا في ولاية مونتانا نموذجا لإخلاء مسؤولية الشركات من تعريض العملاء لمرض كوفيد-19 المرتبط بالفيروس وهو متاح للبيع عبر الإنترنت أو لإعداده حسب الطلب لأصحاب الشركات. وقالت إن العاملين في قطاع الحفلات وتنظيم الفعاليات، بما في ذلك خبراء التجميل ومصورو حفلات الزفاف يستخدمونه.

 

وتطالب صالونات تصفيف الشعر عملاءها منذ استئناف النشاط في 11 مايو بالتوقيع على استمارة تفيد بأنهم لا يعانون أي أعراض للمرض ولم يزوروا "بؤرة ساخنة" تشهد معدلات عالية لانتقال العدوى منذ 30 يوما. وتُعفي هذه الاستمارات صالونات تصفيف الشعر من مسؤولية "التعرض غير المقصود" للفيروس.

 

ولم يمانع رايان رايفرت التوقيع على استمارة إخلاء المسؤولية مؤخرا في صالة الألعاب الرياضية التي يرتادها للتدرب على الفنون القتالية قرب سان انطونيو بولاية تكساس. وعانى رايفرت أعراض المرض في مارس آذار وعلم في وقت لاحق من اختبار للأجسام المضادة أنه كان مصابا بالفيروس.

 

وقال "حتى وإن لم أصب بالفيروس... كنت سأوقع بسرور على إخلاء المسؤولية".

 

وتتخذ شركات أكبر خطوات مماثلة.

 

إذ يذكر موقع شركة والت ديزني الإلكتروني مخاطر "الإصابة بمرض خطير والوفاة" لمرتادي متنزهاتها الترفيهية في أورلاندو بفلوريدا المقرر أن تفتح أبوابها يوم 11 يوليو.

 

لكن التحذير لم يردع الحشود التي انتظرت لساعات لشراء سلع أو ملابس مستوحاة من شخصية ميكي ماوس خارج مركز ديزني سبرينجز للتسوق الذي فُتح في 20 مايو.

 

ولم ترد متحدثة باسم ديزني على طلب للتعليق.

 


فيروس كورونا

صالونات

كورونا

ميكي ماوس

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