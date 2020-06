شرطيون يتضامنون مع محتجين أمام سجن مقاطعة أوكلاهوما فى أمريكا.. فيديو

تضامن ضباط شرطة متمركزون خارج سجن المقاطعة في ولاية أوكلاهوما الأمريكية مع محتجين يرفضون عنصرية الشرطة في التعامل مع الشاب الراحل جورج فلويد، وعرضت شبكة ABC News الامريكية، فيديو لشرطيين في الولاية وهم يجلسون على الركبة في حركة تضامنية مع المتظاهرين الزاحفين نحو سجن المقاطعة، وقام أحد عناصر الشرطة باحتضان متظاهر من أصول أفريقية لتهدئة المحتجين الغاضبين من الشرطة.

Powerful moment as sheriff's deputies stationed outside the county jail in Oklahoma City take a knee in solidarity with protesters. https://t.co/6WhM4hXdm2 pic.twitter.com/xjlOPJ7oDI