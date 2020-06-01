شرطة التموين تضبط أغذية فاسدة وكمامات كورونا مجهولة فى حملات موسعة

كتب محمود عبد الراضى

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى، حيث أسفرت الحملات عن ضبط (1025) قضية تموينية متنوعة "خلال 24 ساعة".. أبرزها ضبط المدير المسئول عن مخزن غير مرخص لتجارة السلع الغذائية بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود (بمحافظة البحيرة) لحيازته كمية قدرها (2,330 طن سلع غذائية عبارة عن "مكرونة ، مسلى ") مجهولة المصدر ، لحجبها عن التداول بالأسواق بقصد رفع أسعارها .

وتمكنت الحملات من ضبط المدير المسئول عن محل لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة أول المنتزه (بمحافظة الإسكندرية) لحيازته (4655 عبوة وقطعة مستلزمات طبية عبارة عن "كمامة ، جوانتى ، عبوة كحول مطهر ") مجهولة المصدر ، قام المذكور بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق بقصد رفع أسعارها .

وأسفرت الحملات عن ضبط مالكة مصنع غير مرخص لإنتاج وتعبئة السلع الغذائية بالمنطقة الصناعية دائرة مركز شرطة قويسنا (بمحافظة المنوفية) لحيازتها كمية قدرها (50 طن زيت مهدرج " مسلى صناعى شورتينج " ) مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر بقصد إعادة تعبئتها بإعتبارها مسلى نباتى طبيعى خلافاً للحقيقة ، وكذا ( 700 كيلو جرام مسلى ) مغشوشة معبأة داخل عبوات مدون عليها بعض الأسماء التجارية، منتج نهائى، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

ونجحت الجهود في ضبط مالك شركة غير مرخصة لتجارة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة الخصوص (بمحافظة القليوبية) لحيازته كمية قدرها (6,200 طن "أرز أبيض، مكرونة") مجهولة المصدر ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

وأثمرت الجهود عن ضبط أمين عهدة مخزن جملة تابع للشركة المصرية لتجارة الجملة بدائرة قسم شرطة الزيتون (بمحافظة القاهرة) لحيازته كمية قدرها (1,300 طن سلع تموينية عبارة عن "مكرونة") غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية بالمخالفة للمواصفات القياسية المتعاقد عليها مع هيئة السلع التموينية، تمهيداً لتوزيعها للمجمعات الإستهلاكية ومحلات البدالة التموينية المربوطة عليه لصرفها للمواطنين على البطاقات التموينية الذكية .

وتم ضبط مالك شركة غير مرخصة لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة الوايلى (بمحافظة القاهرة) لحيازته (6550 قطعة مستلزمات طبية عبارة عن "كمامة ، جوانتى ، سرنجات ، شرائط تحليل سكر") مجهولة المصدر ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.