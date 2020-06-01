اليوم السابع
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شباب قرية الروضة بشمال سيناء ينفذون مبادرة تعقيم عددا من المنشآت.. صور

الإثنين، 01 يونيو 2020 12:34 م
شباب قرية الروضة بشمال سيناء ينفذون مبادرة تعقيم عددا من المنشآت.. صور شباب قرية الروضة أثناء تعقيمهم المنشأت من الداخل
شمال سيناء - محمد حسين

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انتهى اليوم شباب قرية الروضة بشمال سيناء، من تعقيم منشأت رياضية وأهلية وحكومية بالقرية. وقال موسى شميط، مدير مركز شباب شهداء الروضة، إن المبادرة نفذها فريق التطوع بالمركز ضمن أنشطة متواصلة تهدف للمشاركة فى حماية القرية وتنفيذ إجراءات الوقاية الاحترازية من وباء كورونا.

وأشار مدير مركز شهداء الروضة، إلى أن المبادرة تمت تنفيذًا لتعليمات وزارة الشباب والرياضة ومديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، وبدأت تعقيم المركز والمنشآت الرياضية بالقرية، والمنشآت الحيوية الأخرى.

ولفت إلى أن حملات الوقاية ستتواصل لاحقا بعدد من المبادرات معربا عن تقديره للشباب المتطوعين من أبناء القرية وتشجيع الأهالى لهم.

وكانت شهدت قريتى الخربة ونجيله بنطاق مركز بئر العبد بشمال سيناء، قيام متطوعين شباب بأعمال تطهير وتعقيم، لمنشآت رياضية وأهلية وأعلن مركز شباب الخربة، أنه تم الانتهاء من التعقيم الدورى لمنشآت مركز شباب الخربة، وهو تعقيم دورى للحفاظ على المواقع الرياضية.

وأعلن مركز شباب نجيلة، قيام شباب نادى التطوع بالمركز، بعملية رش وتعقيم للمنشأت بقرية نجيلة، بتوجيهات إيهاب حسن عبد الوهاب، مدير مديرية الشباب، وحضور كليب راشد وكيل الشباب ومحمد عبدالقادر مدير إدارة رمانة.

وقال إيهاب حسن مدير مديرية الشباب والرياضة، إن كافة الإجراءات الاحترازية يتم اتخاذها بمواقع العمل الرياضى بالمحافظة فضلا عن قيام الشباب بجهود تطوعية بأعمال التطهير لمختلف المنشآت انطلاقا من مراكز الشباب.

وأعلنت وحدة ناقلات الأمراض وملاريا العريش، تنفيذها حملة مكافحة للقوارض والذباب بالعريش بنطاق حى المساعيد.

وأوضح البيان أن الحملة استهدفت مكافحة القوارض، والذباب البالغ ويرقات الذباب بجانب عمليات التطهير والتعقيم ضد فيروس كورونا. ونفذت الحملة تحت رعاية اللواء الدكتور عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، والدكتور طارق شوكة مدير مديرية الصحة، والعميد ماجد محمد أحمد، رئيس مجلس مدنية العريش.

وشملت المناطق المستهدفة منطقة ساحل البحر من غرناطة حتى المساعيد من خلال وحدة مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش وقام بها فريقين عمل باستخدام المبيدات اللازمة .

كما تضمنت الحملة تغطية محطات الصرف بالمبيدات اللازمة لمكافحة يرقات البعوض.

 

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شباب قرية الروضة أثناء تعقيمهم المنشأت من الداخل

 

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مركز شباب شهداء قرية الروضة

 

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تعقيم مركز شباب شهداء قرية الروضة

 

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شباب قرية الروضة أثناء تعقيمهم المنشأت من الداخل

 

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تعقيم الملاعب

 


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