اليوم السابع
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الإثنين، 01 يونيو 2020 01:57 م
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شاهد التزام المواطنين بارتداء الكمامات بسيارات النقل العام بالقاهرة.. صور

الإثنين، 01 يونيو 2020 01:17 م
شاهد التزام المواطنين بارتداء الكمامات بسيارات النقل العام بالقاهرة.. صور اتوبيسات هيئة النقل العام
كتب سيد الخلفاوى - تصوير خالد كامل

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حرص المواطنين على ارتداء الكمامات في وسائل النقل العام والجماعى، لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وذلك وفقا لقرارات مجلس الوزراء ضمن الإجراءات الجديدة لمواجهة الفيروس المستجد.
 
ورصد "اليوم السابع"، التزام ركاب هيئة النقل العام بالقاهرة بارتداء الكمامات والحفاظ على المسافات بين الركاب، كما التزم السائقين والمحصلين بالإجراءات الوقائية من ارتداء للكمامات والقفازات والحرص على أعمال التعقيم عقب كل مرة ينزل منها الركاب في نهاية الخط لمواجهة زيادة الإصابات بفيروس كورونا .
 
من جانبه أكد اللواء رزق على، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، أنه تم التشديد على المواطنين بارتداء الكمامة خلال استقلالهم وسائل النقل، لافتًا إلى أن 95% من الجمهور أمس ارتدوا الكمامة للحفاظ على صحتهم.
 
وأضاف رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، لـ"اليوم السابع"، أنه تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء، سيتم منع المواطنين من ركوب أتوبيسات الهيئة حال عدم ارتدائهم الكمامة، حفاظا على مستخدمى خطوط هيئة النقل العام من الإصابة بفيروس كورونا، لافتا إلى أن هناك تنسق بشكل كامل مع شرطة النقل والمواصلات لتطبيق إجراءات الوقاية الجديدة التى أعلنها رئيس الوزراء، وكذلك تطبيق الغرامات المقررة "4 آلاف جنيه".
 
وأشار إلى أنه يتم التعقيم الكامل فى نهاية كل يوم فى تمام الساعة 7 مساء على مستوى كل جراج بالمحافظة وتعقيمها وتعقيم موقف الاوتوبيس نفسه، كما انه يتم قياس درجة حرارة السائقين يوميًا.
 
وقال رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، إن الهيئة طبقت بالتزامن مع إعلان الدولة حالة الطوارئ لمواجهة كورونا، كافة الإجراءات الوقائية، خاصة أن الهيئة تتعامل بشكل مباشر مع المواطنين، وعممت بشكل فورى عمليات التعقيم بكافة جراجات ومكاتب وأتوبيسات الهيئة، حيث يتم توزيع كمامات وقفازات بشكل يومى على جميع السائقين والمحصلين، لعدم انتشار ونقل العدوى، كذلك الكشف بشكل يومى على السائق والمحصل قبل صعوده للاتوبيس، للتأكد من عدم إصابته بفيروس كورونا.
 
وأوضح رزق، أن الهيئة تمكنت من شراء 50 جهاز رش للتعقيم سيجرى وضعها فى المحطات النهائية وجميع جراجات الهيئة، وتوفير محلول كلور بكميات كافية للجراجات والمحطات النهائية للتعقيم به، كذلك شراء 50 بدلة واقية و50 قناعًا واقيًا، كما جرى توفير 25 جهاز كشف الحرارة عن بعد وتوزيعها على جراجات الهيئة للكشف عن حرارة كل من السائق والمحصل قبل الصعود للأتوبيس لبدء العمل.
 
اتوبيس النقل العام
اتوبيس النقل العام

اتوبيسات النقل العام
اتوبيسات النقل العام

اتوبيسات هيئة النقل العام
اتوبيسات هيئة النقل العام

اتوبيسات هيئة النقل
اتوبيسات هيئة النقل

احد الركاب
احد الركاب

احد السائقين
احد السائقين

ارتداء الكمامات (2)
ارتداء الكمامات (2)

ارتداء الكمامات
ارتداء الكمامات

ارتداء الكمامة على الدراجة
ارتداء الكمامة على الدراجة

ارتداء الكمامة
ارتداء الكمامة

استخدام ادوات التعقيم
استخدام ادوات التعقيم

اطفال ترتدى الكمامات
اطفال ترتدى الكمامات

الالتزام بالتعليمات
الالتزام بالتعليمات

الالتزام بالكمامة
الالتزام بالكمامة

التزام بتعليمات الحكومة
التزام بتعليمات الحكومة

الدراجة البخارية
الدراجة البخارية

الركاب بالكمامة
الركاب بالكمامة

الركاب تلتزم بارتداء الكمامات
الركاب تلتزم بارتداء الكمامات

الكمامات
الكمامات

المواطنين بالكمامات
المواطنين بالكمامات

المواطنين تلتزم بتعليمات الحكومة
المواطنين تلتزم بتعليمات الحكومة

راجل وسيدة باكمامات
راجل وسيدة باكمامات

راكب السرفيس بالكمامات
راكب السرفيس بالكمامات

ركاب السرفيس
ركاب السرفيس

ركاب هيئة النقل العام تلتزم بالاجراءات الوقائية
ركاب هيئة النقل العام تلتزم بالاجراءات الوقائية

سائق الاتوبيس
سائق الاتوبيس

سائق المكروباص
سائق المكروباص

سائق تاكسى اجرة
سائق تاكسى اجرة

سيدة بالكمامة
سيدة بالكمامة

سيدة ترتدى الكمامة بالاتوبيس
سيدة ترتدى الكمامة بالاتوبيس

سيدة تلتزم بارتداء الكمامات
سيدة تلتزم بارتداء الكمامات

سيدة تلتزم بالكمامة
سيدة تلتزم بالكمامة

عملية تعقيم اليد
عملية تعقيم اليد

محصل الاتوبيس
محصل الاتوبيس

محصل هيئة النقل
محصل هيئة النقل

مواطن يرتدى الكمامة فى المواصلات العامة
مواطن يرتدى الكمامة فى المواصلات العامة

ناظر المحطة
ناظر المحطة
 

النقل العام

هيئة النقل العام

الكمامات

ارتداء الكمامات

وسائل النقل

كورونا

فيروس كورونا

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