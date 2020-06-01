شاهد أعمال سحب مسحات المشتبه بإصابتهم بكورونا بمستشفى صدر إسنا

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت مستشفى صدر إسنا جنوب محافظة الأقصر، اليوم الإثنين، إجراء أعمال سحب مسحات من أصحاب الملفات التى تم تقديمها خلال الأيام الماضية، حيث أعلن الدكتور زكريا الحداد مدير الإدارة الصحية بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، أنه تقرر أن يتم سحب المسحات لأصحاب الملفات التى تم تقديمها خلال الفترة الماضية، وذلك بأن تتوجه الحالات لمقر المستشفى لسحب المسحات لهم.

وأوضح الدكتور زكريا الحداد، فى بيان صحفى، أنه تم على مدار الساعات الماضية الكشف وإعطاء العلاج لـ28 حالة ظهر منهم 4 إيجابى ببندر إسنا 2 حالة وحالة بقرية وابورات المطاعنة وحالة بقرية الدير، ويتم الإتصال بالحالات الذين تسلموا أدوية العزل المنزلى منهم الإيجابى والسلبى على حد سواء، حتى تسليم أدوية لهم للوقاية ولدعمهم، حيث تم إجراء المسحات لليوم الثالث تحت إشراف كل من الدكتور عبد الهادي أحمد زيدان مدير المستشفي، والدكتور أسامة عبده الأقصراوي مسئول المعامل والتحاليل، والدكتورة أسماء محمود دسوقي أخصائي صدر وأخذ العينات، وحمادة محمد عبد الوهاب والشاذلي طايع ومشرف الأشعة أشرف عبدالوهاب، وحضر سحب المسحات كل من نقيب أطباء الأقصر الدكتور عبد الحكيم أبو القاسم سليم، ومن الادارة الصحية الدكتور عبد الحكم شنقير، وتم عمل المسحات لأهالي إسنا وصرف العلاج بالعزل المنزلي وجاري المسحات بالتناوب.

وأضاف مدير الإدارة الصحية بمدينة إسنا، أنه تقرر أن يتم اليوم الإثنين، الكشف على 38 حالة بمستشفى صدر إسنا، حيث سيتم سحب المسحات لـ15 حالة، والباقى سيتم الكشف عليهم وإعطاءهم العلاج، موضحاً أنه غداً سيتم الكشف عن الباقى حتى الإنتهاء منهم جميعاً حتى يوم الأربعاء المقبل، موجهاً الشكر لكل من الدكتور مصطفي أبو الخير، والدكتور حسين عبد النعيم، والدكتور عبد الهادي زيدان، والدكتور عبد الحكم شنقير، وكل طاقم صدر إسنا.



أعمال سحب مسحات المشتبه بهم بمستشفى صدر إسنا



تسجيل المسحات للمشتبه بهم بمستشفى صدر إسنا



جانب من وضع المسحات بالمستشفى قبل تحليلها



فريق العمل بمستشفى صدر إسنا خلال سحب المسحات