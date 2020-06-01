شاحنة تجتاح حشود المحتجين فى مينيابوليس الأمريكية بسرعة كبيرة

كتب وكالات

ألقت شرطة ولاية مينيسوتا القبض على سائق شاحنة كان يقودها بسرعة كبيرة على طريق سريع فى مينيابوليس وسط المحتجين، بحسب موقع "روسيا اليوم" دون تسجيل إصابات بين المتظاهرين وتم نقل سائق الشاحنة إلى المستشفى بعد إصابته.

وتجددت الاحتجاجات فى عدد كبير من المدن على خلفية مقتل المواطن الأمريكى من أصول أفريقي، جورج فلويد، فى مدينة مينيابوليس.

وتعم الاحتجاجات فضلا عن مينيابوليس أكبر مدن البلاد مثل نيويورك ولوس أنجلوس وميامى وسياتل وفيلاديلفيا والعاصمة واشنطن.

وفى وقت لاحق، أعلنت عمدة العاصمة واشنطن حظر التجوال على مستوى مقاطعة كولومبيا من الساعة 11 مساء يوم الأحد 31 مايو، حتى الساعة 6:00 صباحا يوم الاثنين 1 يونيو.