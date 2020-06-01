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سوريا: ضبط نصف مليون طلقة وصواريخ من مخلفات الإرهابيين بالمنطقة الجنوبية

الإثنين، 01 يونيو 2020 02:47 م
سوريا: ضبط نصف مليون طلقة وصواريخ من مخلفات الإرهابيين بالمنطقة الجنوبية أسلحة مضبوطة بسوريا - أرشيفية
أ ش أ

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ضبطت الجهات الأمنية السورية المختصة، اليوم الإثنين، صواريخ مضادة للدروع وعددا كبيرا من القذائف والأسلحة الرشاشة، إضافة إلى أكثر من نصف مليون طلقة متنوعة ومئات الكيلوجرامات من الحشيش المخدر خلفتها التنظيمات الإرهابية فى مخابئ وأوكار تحت الأرض قبل اندحارها من المنطقة الجنوبية.
 
وأشار مصدر أمنى سورى، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السورية "سانا"، إلى أنه من خلال المتابعة وفى إطار عمليات تطهير المناطق المحررة من مخلفات الإرهابيين، تم العثور على كميات كبيرة من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والذخائر، من بينها رشاشات مضاد طيران وبنادق آلية متنوعة، ومناظير رؤية ليلية ونهارية، وأجهزة اتصال استخدمتها المجموعات الإرهابية لإنشاء غرف عمليات، فيما بينها إضافة إلى صواريخ (ب ن 29) وفاغوت المضادة للمدرعات والدبابات وكميات من قذائف (ار بى جي) ومئات الكيلوجرامات من مادة الحشيش المخدر.
 
ولفت المصدر، إلى أن المضبوطات شملت أيضا أكثر من نصف مليون طلقة للأسلحة الرشاشة والبنادق الحربية منها طلقات رشاشات من عيارات (5ر14 مم و7ر12مم و23 مم) إضافة إلى ألغام أرضية مضادة للدروع.
 
وضبطت الجهات المختصة خلال مايو الماضى، كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر المتنوعة من مخلفات الإرهابيين فى ريفى درعا والسويداء من بينها صواريخ (لاو) إسرائيلية الصنع.
 
 

سوريا

الامن السورى

الارهابيين

داعش

حشيش

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