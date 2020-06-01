زيادة أعداد المتظاهرين فى محيط البيت الأبيض قبل ساعتين من بدء حظر التجول

كتب محمد عبد العظيم

افادت شبكة "سكاى نيوز" فى خبر عاجل، ازدياد أعداد المتظاهرين في محيط البيت الأبيض قبل ساعتين من بدء حظر التجول.

وشهدت الأيام القليلة الماضية العديد من الاحتجاجات، بسبب مقتل جورج فلويد الذي مات بينما خنقه شرطي بوضع ركبته على عنقه في مينيابوليس.

وتحولت الاحتجاجات للعنف في عدة مدن، وشهدت نهبا وفوضى، واندلعت النيران في الحديقة الشهيرة أمام البيت الأبيض.

وحث الرئيس الحكام على نشر الحرس الوطني، الذي نسب إليه الفضل في المساعدة على تهدئة الوضع مساء الأحد في مينيابوليس.