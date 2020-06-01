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زى النهارده .. قاضى "أنصار بيت المقدس": الدفاع جاى يعطل القضية

الإثنين، 01 يونيو 2020 01:00 ص
زى النهارده .. قاضى "أنصار بيت المقدس": الدفاع جاى يعطل القضية المستشار حسن فريد ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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زى النهارده منذ عام، وبالتحديد يوم 1 يونيه 2019، استمعت محكمة محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد إلى مرافعة الدفاع فى جلسة محاكمة 213 متهمًا من عناصر تنظيم "بيت المقدس"، لارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة.

وخلال الجلسة تعمد الدفاع عدم المرافعة وتعطيل الجلسة مما جعل المستشار حسن فريد رئيس المحكمة يوجه حديثه للدفاع قائلا : المحكمة أجلت قضايا علشان القضية دى، هجيب محامين من بره إحنا مش جايين نلعب".

وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فى حركة حماس "الجناح العسكرى لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.


بيت المقدس

عناصر بيت المقدس

هشام عشماوى

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