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زى النهارده.. شاهد بـ"أجناد مصر" الإرهابى: أُصبت فى انفجار عبوة ناسفة زرعت أسفل سيارتى

الإثنين، 01 يونيو 2020 10:00 ص
زى النهارده.. شاهد بـ"أجناد مصر" الإرهابى: أُصبت فى انفجار عبوة ناسفة زرعت أسفل سيارتى المتهمون بتنظيم أجناد مصر ـ ارشيفية
كتب إيهاب المهندس

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زى النهارده منذ 4 سنوات، وبالتحديد يوم 4 يونيه 2016، محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، استمعت لأقوال الشهود فى محاكمة 42 متهما فيى القضية المعروفة إعلاميا بـ"تنظيم أجناد مصر" الإرهابى.

وخلال الجلسة استمعت المحكمة للعديد من الشهود، ونادت المحكمة على شاهد الإثبات، النقيب أحمد عزت الضابط بمرور الجيزة، والذى تعرضت سيارته الخاصة لعملية زرع عبوة ناسفة، والذى قال فى شهادته أمام المحكمة بعد حلف اليمين، إنه كان مكلفا بالخدمة بالقرب من ميدان الحصرى بمدينة 6 أكتوبر، وأنه ركن سيارته الملاكى بالقرب من الميدان.

وأضاف الشاهد أنه أنهى عمله الذى يبدأ من 3 عصرا وحتى الساعة 11 مساء يوم الحادث، وذهب لاستقلال سيارته الخاصة فحدث فيها انفجار، وأنه أصيب بشظايا بقدمه اليسرى، وجرح تهتكى بقدمه اليسرى.

وكانت محكمة الاستئناف، برئاسة المستشار أيمن عباس، قد حددت جلسة 25 يوليو الماضى كأولى جلسات استئناف محاكمة المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"تنظيم أجناد مصر"، بعد أن رفضت طلب رد المحكمة المُقَدَّم من دفاع المتهم "بلال.إ.ص"، مع 12 آخرين، بالتسبب فى مقتل 3 ضباط و3 أفراد شرطة، والشروع فى قتل أكثر من 100 ضابط، واستهداف المنشآت الشرطية وكمائن الأمن.

 

 


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