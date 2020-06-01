زى النهارده .. الجنايات تدرج 299 متهما من تنظيم داعش بقوائم الإرهاب

كتب إيهاب المهندس

زى النهارده منذ 3 سنوات، وبالتحديد يوم 1 يونيه 2017، نشرت الجريدة الرسمية قرار محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بغرفة المشورة، بإدراج 299 متهما فى اتهامهم بالانضمام لداعش على قوائم الإرهابيين، لمدة 3 سنوات من تاريخ صدور القرار، مع ما يترتب على ذلك من أثار طبقا للمادة 7 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 8 لسنة.

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها أن الوقائع حسبما استقرت فى يقين المحكمة مستخلصة من مطالعة الأوراق وفيما انتهت إليه التحقيقات، تتحصل فى أنه تم تأسيس جماعة إرهابية تعمل تحت راية تنظيم داعش تعتنق الأفكار التكفيرية المتطرفة القائمة على تكفير الحاكم وشريعة الخروج عليه بدعوى تطبيق الشريعة الإسلامي.

وأضافت الحيثيات أن الجماعة تولت عمليات عدائية ضد رجال الشرطة، والقضاء، والقوات المسلحة ومنشاتهم الحيوية واستباحة دمائهم، ودماء المسحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم واستهداف المنشات العامة بهدف إسقاط الحكم القائم فى البلاد، وتكوينى ما يسمى بـ"الإمارات الإسلامية" تتبع تنظيم داعش الإرهابى داخل البلاد.

وتابعت الحيثيات: " تولى زعامة الجماعة المتهم كمال علام حنفى الغول، كما تولى أعضائها تنفيذا لأغراضها ارتكاب جرائم القتل وتخريب الممتلكات العامة، واستعمال للمفرقعات نتج عنها إيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم، وإلحاق الضرر بالأموال والمبانى والممتلكات العامة والخاصة وتعريض سلامة المجتمع للخطر، كما دعت تلك الجماعة إلى تلك الجرائم من خلال ما أصدرته من بيانات مقروءة ومسموعة ومرئية دعت إليها عبر شبكة المعلومات الدولية داخل وخارج البلاد، وأنهم خصصوا أماكن لاجتماعاتهم وإخفاء أسلحتهم.

وانتهت المحكمة فى حيثياتها بقرارها : .

أولا .. إدراج "جماعة ولاية سيناء" الورادة بقائمة النيابة العامة على قائمة الكيانات الإرهابية لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار ما يترتب على ذلك من آثار.

ثانيا .. إدراج أسماء المتهمين بذات القائمة على قائمة الإرهابيين لمدة 3 ستوات تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار مع ما يترتب من آثار.