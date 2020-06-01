زوجة كوبى براينت: دعونا نطرد الكراهية ولا تستغلوا الأرواح البريئة كذريعة للنهب

كتب محمد رضا

شاركت فانيسا براينت، زوجة نجم كرة السلة الأمريكى الراحل كوبى براينت، فى موجة الانتقادات الموجهة للعنصرية ضد السود فى أمريكا التى اشتعلت مجددًا على خلفية واقعة قتل المواطن الأمريكى من أصل أفريقى جورج فلويد، أثناء اعتقاله من قبل الشرطة فى مدينة مينيابوليس.

نشرت زوجة كوبى براينت، عبر حسابها الشخصى على موقع "انستجرام"، صورة قديمة لزوجها نجم كرة السلة الأمريكى الراحل وكان يرتدى حينها قميص مكتوب عليه " I CAN'T BREATHE "، وكتبت فى تعليقها: "ارتدى زوجى هذا القميص منذ سنوات، ولكننا هنا مرة أخرى.. I CAN'T BREATHE "لا أستطيع التنفس".. الحياة هشة للغاية".

وأضافت فانيسا، "الحياة غير متوقعة على الإطلاق.. الحياة قصيرة جدًا.. دعونا نشارك ونتبنى الصفات والتشابهات الجميلة التى نشاركها جميعًا كأشخاص.. وطرد الكراهية.. وتعليم الاحترام والحب للجميع فى المنزل والمدرسة.. انشروا الحب.. والكفاح من أجل التغيير.. ولا تستخدموا الأرواح البريئة المفقودة كذريعة للنهب.. كن مثالاً للتغيير الذى نريد رؤيته.. BLACK LIVES MATTER".

ويشار إلى أن السلطات الأمنية فى مدينة ناشفيل فى ولاية تينسى الأمريكية، كانت قد أعلنت القبض على أحد الأشخاص الذى حرق مقر المحكمة الرئيسية فى ناشفيل، ليبدو أن حسابا عسيرا ينتظر المخربين بعد توعد الرئيس الأمريكى دونالد ترمب بتصنيفه أنتيفا منظمة إرهابية، وتأتى أعمال التخريب هذه فى ظل تصاعد أعمال النهب والفوضى التى تزامنت مع موجة الاحتجاجات المندلعة على خلفية واقعة قتل المواطن الأمريكى من أصل أفريقى جورج فلويد، أثناء اعتقاله من قبل الشرطة فى مدينة مينيابوليس.

وقالت السلطات فى مدينة ناشفيل عبر حسابها فى تويتر: "تم اعتقال ويسلى سومرز فى منزل على طريق مانزانو فى ماديسون.. لقد ساعدت المساهمة من المجتمع فى تحديد هويته، وسيتم حجزه فى سجن المترو قريباً، ولا يزال التحقيق فى حرق المحكمة التاريخية والتخريب مستمراً، وأيضا فى عمليات التخريب الأخرى"، فيما لم تفصح السلطات فى ناشفيل عن دوافع المعتقل ولا عن أى جهة ينتمى إليها".