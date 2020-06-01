اليوم السابع
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الإثنين، 01 يونيو 2020 09:00 م
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زفة فى شوارع الإسكندرية تخالف تعليمات منع التجمعات

الإثنين، 01 يونيو 2020 08:45 م
زفة فى شوارع الإسكندرية تخالف تعليمات منع التجمعات
الإسكندرية أسماء على بدر

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رصدت عدسة اليوم السابع، مخالفة عدد من المواطنين قرارات مجلس الوزراء بمنع التجمعات بإقامة زفه للعروسين فى شارع الجلاء شرق الإسكندرية بالمخالفة للقرارات منعا لانتشار فيروس كورونا، ويأتى التجمعات بعد فتح مراكز التجميل بكافة أنحاء المحافظة بعد قرار الفلق منذ بداية عيد الفطر المبارك وعملهم وسط إجراءات احترازية لعدد منهم اتبعها .

وقامت محافظة الإسكندرية بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية، لتطبيق الغرامة الفورية لمن يمتنع عن ارتداء الكمامات من المواطنين، لافتا إلى أن الغرامة تصل إلى 4 آلاف جنيةوطالب المواطنين بالتكاتف مع الدولة لنشر الوعي المجتمعي والتعريف بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ،وحضر الجولة؛ اللواء محمد عبد الوهاب السكرتير العام بالمحافظة، والمهندس محمد زكريا رئيس هيئة النقل العام بالإسكندرية.

وقد حذرت الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية، المواطنين من عدم ارتداء الكمامة، وشددت على ضرورة الالتزام بقرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 1069 المتضمن ارتداء الكمامة فى جميع وسائل المواصلات بالهيئة اعتباراً من اليوم السبت.

وكانت الإسكندرية قد اتخذت عدة قرارات ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس، حيث تم تنفيذ كافة تعليمات رئاسة الوزراء من تخفيض عدد العمال بديوان المحافظة والأحياء، وتطبيق الإجراءات الوقائية من التعقيم والتطهير لها، مثل غلق الشواطئ والمتنزهات وتكثيف الأحياء لحملات ضبط المخالفين لقرار الغلق، ومواصلة غلق المراكز التعليمية والحضانات وصالات الجيم ومحلات الألعاب الإلكترونية، منع الأسواق العشوائية الأسبوعية وعدم إقامة سوق الجمعة وسوق الحمام، بالإضافة إلى تكثيف الحملات بالأحياء لمنع تجمعات الأسواق اليومية.

كما تم إصدار تعليمات مشددة بالتواجد الميدانى والمتابعة اللحظية للأحياء، وتكثيف الحملات على المقاهى والكافتريات لمنع تدخين الشيشة، وتم غلق المقاهى المخالفة بالشمع الأحمر، وتوقيع عقوبة مالية فورية على مخالفين قرار الغلق تصل الى 10 آلاف جنيه، متابعة أعمال رفع القمامة ومداومة أعمال تطهير صناديق القمامة والحاويات ومراكز تجميع القمامة على مستوى الأحياء.


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