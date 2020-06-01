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زراعة الشرقية: توريد 649 ألف طن قمح من المحصول الجديد للصوامع والشون

الإثنين، 01 يونيو 2020 02:14 م
زراعة الشرقية: توريد 649 ألف طن قمح من المحصول الجديد للصوامع والشون المهندس علي لاشين مدير عام الزراعة بالشرقية
الشرقية -فتحية الديب

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قال المهندس على لاشين، مدير عام الزراعة بمديرية الزراعة بمحافظة الشرقية، إنه تم توريد 649 ألف  طن قمح من المحصول الجديد للصوامع والشون، بنسبة 90 % من إجمالي المساحة المنزرعة هذا العام. التي تبلغ 369 ألف فدان.

وأوضح فى تصريح لـ" اليوم السابع" إن هذا العام شهد طفرة فى زراعة القمح بالمحافظة، لكونه محصول مجزى وزراعته سهلة بالنسبة للفلاح ويكون سنده فى المعيشة.

وأشار الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، في بيان له، أن اطنان القمح ما زالت تثبت صدارتها بين محافظات الجمهورية فهى الأعلى ترتيب فى الزراعة والتوريد حتى الان مبشرة بنجاح الحصاد، حيث تم الإنتهاء من حصاد المساحة المزروعة لهذا العام بإجمالى (417882) الف فدان من الاقماح الذهبية بزيادة تقدر (27) الف فدان عن العام الماضى، مؤكداً أن هذا الموسم شهد زراعة اصناف وتقاوى عاليه الإنتاجيه مثل (مصر 1،  مصر 2،  سدس14،  جميز 12،  جيزة 171و168 وشندويل) باستخدام طرق زراعة مختلفة ك (العفير - التخضير – الزراعة على مصاطب - السطارة المعدلة) والتى تساهم جميعها فى توفير كميات التقاوى المستخدمة و كميات كبيرة من المياه اللازمة للرى فضلا عن زيادة إنتاجية الفدان.

وأكد محافظ الشرقية ان مراكز المحافظة تشهد إقبالا غير مسبوق من المزارعين لتوريد محصولهم من القمح، موضحاً انتظام عملية توريد القمح للصوامع والشون بدائرة المحافظة واشار ان إجمالى كمية الأقماح المحلية المورده، منذ يومين، بلغت (644179) ألف طن و(903) كيلو قمح،  لافتاً إلى أن توريد الأقماح بلغ (3476) طن و(147) كيلو قمح وبلغ توريد القمح من بداية الموسم حتى الأمس (640703) الف طن و (756) كيلو من القمح.

وشدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بضرورة تسهيل كافة الإجراءات أثناء الاستلام،  والتيسير على المزارعين،  وتذليل كافة العقبات التى تعوق عمليات التوريد حفاظًا على المحصول،  باعتباره من المحاصيل الإستراتيجية المهمة،  مشدداً على المتابعة اليومية والمراقبة لعمليات استلام القمح وفحصه من قبل اللجان المختصة بذلك على مستوى المحافظة والإلتزام بإتباع كافة الاجراءات الاحترازية و الوقائية لمنع التكدس امام مواقع التسليم لمنع انتشار فيروس كورونا،  خاصة أن هناك 90 يوما يتم خلالها استلام القمح من المزارعين ..

وعليه تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع وكيلى وزارتى الزراعة و التموين سيرعملية توريد الأقماح لصوامع وشون المحافظة والبالغ عددها 52 صومعة وبانكر وشونة مطورة حكومية وخاصة تكفى لتخزين إحتياجات المحافظة من القمح لهذا العام مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجنة للتفتيش والمرورعلى الصوامع والشون المطورة للوقوف على مدى جاهزيتها وإستقبالها للأقماح الجديدة والتأكد من مراعاتها لكافة الإشتراطات اللازمة لعملية التخزين بطريقة سليمة وصحية مبشره بنجاح محصول هذا العام 2020.


 


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