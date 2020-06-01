روسيا.. وفاة 71 مصابا بفيروس كورونا فى موسكو

كتب محمد عبد العظيم

سجلت موسكو، اليوم الاثنين، تراجعا نسبيا لوتيرة زيادة الوفيات بفيروس كورونا على أساس يومي، حيث تم رصد 71 حالة جديدة مقابل 76 في إحصائية أمس الأحد.

وأفاد مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في موسكو بأن عدد المتوفين بالمرض في المدينة ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 71 شخصا، مشيرا إلى أن الضحايا كانوا مصابين بالالتهاب الرئوي الناجم عن عدوى فيروس كورونا.