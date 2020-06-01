اليوم السابع
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الإثنين، 01 يونيو 2020 06:00 م
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رفع 28 طن قمامة بقرى مركز سوهاج وتنفيذ إزالات لتعدىات على الأراضى الزراعية

الإثنين، 01 يونيو 2020 05:01 م
رفع 28 طن قمامة بقرى مركز سوهاج وتنفيذ إزالات لتعدىات على الأراضى الزراعية جانب من الحملة
سوهاج - عمرو خلف

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نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج بإشراف محمد عبد الحميد امبابي حملة نظافة بدائرة مركز سوهاج ، حيث تم رفع حوالى 10 طن قمامة ومخلفات من منطقة سيتي ونجع سعودي وقرية القنابرة ، كما تم رفع 6 طن قمامة ومخلفات من قرية المحامدة القبلية وطريق الشوش بلصفورة وطريق ونينة، كما تم رفع المخلفات والقمامة من الطريق الرئيسى بجزيرة شندويل ومن نجع المفصل ونجع السطح ونجع عبدالله، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بالاهتمام بأعمال النظافة والتجميل ورفع كفاءة الطرق والميادين.

 

كما شملت أعمال النظافة والتجميل قرى الكوامل و الهجارسة وتم رفع 12 طن قمامة ومخلفات من أمام محطة توزيع الكهرباء الهجارسة وأمام محطة الصرف الصحي ومدخل الكوامل وعلى الترعة المرة بدءا من أولاد غريب حتى الهجارسة.

وفى سياق متصل قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج باشراف محمد عبد الحميد امبابي بتنفيذ حالتى إزالة على أرض زراعية بقرية روافع القصير ونجع الشيخ حمد ، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بتكثيف حملات الإزالة لاسترداد أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية.

رفع 28 طن قمامة بقرى مركز سوهاج (1)
 
رفع 28 طن قمامة بقرى مركز سوهاج (2)
 
رفع 28 طن قمامة بقرى مركز سوهاج (3)
 
رفع 28 طن قمامة بقرى مركز سوهاج (4)
 
رفع 28 طن قمامة بقرى مركز سوهاج (5)

سوهاج

محافظ سوهاج

حملة نظافة

الاراضى الزراعية

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