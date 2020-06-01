رسميا.. البنك المركزى يعدل مواعيد العمل بالبنوك لتصبح من 8:30 صباحًا لـ 2 ظهرا

كتب - أحمد يعقوب

قرر البنك المركزى المصرى، اليوم الاثنين، رسميا، تعديل مواعيد عمل البنوك، وفى ضوء صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بحظر حركة المواطنين على كافة الطرق اعتباراً من الـ 8 مساءً وحتى 5 صباحًا، فقد تقرر تعديل مواعيد العمل بالقطاع المصرفى لتصبح، بالنسبة للجمهور من الساعة الثامنة والنصف صباحًا إلى الساعة الـ2 ظهرا.

ومن المقرر أن يبدأ العمل بالمواعيد الجديدة بالبنوك غدا الثلاثاء الموافق 2 يونيو 2020 ، وبحسب البيان بالنسبة لمواعيد عمل الموظفين، ستكون من الساعة الـ8 صباحًا إلى الساعة الـ3 عصرًا.

جدير بالذكر أن البنوك العاملة فى السوق المحلية، عددها 38 بنكًا، وتمتلك أكثر من 13 ألف ماكينة صراف آلى، تعمل على مدار 24 ساعة ولمدة 7 أيام أسبوعيًا، لتلبية احتياجات المواطنين من الكاش.