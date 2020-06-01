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رسالة حب إماراتية.. مستشار محمد بن راشد يكتب قصيدة: مصر التى فى خاطرى.. فيديو

الإثنين، 01 يونيو 2020 08:07 م
رسالة حب إماراتية.. مستشار محمد بن راشد يكتب قصيدة: مصر التى فى خاطرى.. فيديو المستشار إبراهيم أبو ملحة
إيمان حنا

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فى رسالة تحمل مشاعر حب رقيقة من قلب الإمارات لمصر، كتب مستشار الشيخ محمد بن راشد حاكم دبي للشؤون الإنسانية والثقافية، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية إبراهيم بوملحة قصيدة شعر بعنوان "مصر التى فى خاطرى"، عبر خلاله عن حبه وتقديره لمصر.

ونورد بعضا مما جاء فى كلمات القصيدة: "مصر التى فى خاطرى..مصر العروبة والإسلام..مصر الثقافة والتاريخ والعبق ..مصر الجمال الذى لا ينتهى أبدا اتراه فى الصبح ووعتمة الغسق..مصر الحضارة ضمت فى جوانبها كل الحضارات ذات الفكر والنسق".

أضاف بوملحة فى قصيدته: "أم الفنون الجميلات التى اشتهرت فى كل فن لها حظ فى السبق.. أم السخاء والجود.. مصر التى فى دمى تنساب أمنية جليلة.. من أمان الحب والعشق.. تاريخها رفرف فى المجد رايته.. كما سطرت فى معانى الخير والخلق.. كم قد حمت من أتى يبغى حمايتها..كم استظل بها المهموم من حرق طول السنين وطول الوقت ما فتئت ريانة بالعطا من كفها الطلق".

ويستكمل قصيدته قائلا:"كم قد أتاها الذى يرجو مناصرة فى شدة الوقت من ضيق ومن رهق.. فقدمت وسعها من دون منن.."

 


المستشار إبراهيم أبو ملحة

مصر والامارات

مستشار محمد بن راشد

مصر التى فى خاطرى

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