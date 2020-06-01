اليوم السابع
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رسائل صوتية مجهولة منسوبة لقيادات بالمستشفيات توضح آليات التعامل مع كورونا.. والصحة: اعتمدوا على بيانات رسمية

الإثنين، 01 يونيو 2020 08:14 م
رسائل صوتية مجهولة منسوبة لقيادات بالمستشفيات توضح آليات التعامل مع كورونا.. والصحة: اعتمدوا على بيانات رسمية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

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انتشر على وسائل التواصل الاجتماعى، رسائل صوتية مجهولة منسوبة لبعض قيادات المستشفيات دونما الكشف عن شخصيتهم حيث وجهت تعليمات لمدراء مستشفيات العزل بالجمهورية تتعلق بآليات الكشف عن المشتبه فى إصابتهم بفيروس كورونا داخل المستشفيات العامة والمركزية.

وحذرت مصادر مسئولة بوزارة الصحة، من استقاء المعلومات سواء كانت للأطباء أو المواطنين من المصادر المجهولة وقالت: يجب الاعتماد على المصادر الرسمية فقط وتابعت المصادر: يتم تداول معلومات مغلوطة عبر وسائل التواصل الاجتماعى هدفها تشتيت جيش مصر الأبيض والنيل من إرادتهم فى مواجهة فيروس كورونا وطالبت المواطنين بالحرص على متابعة البيانات الرسمية.

وكان تسجيل صوتى مجهول انتشر فى الساعات الأخيرة يوجه فيه شخص مجموعة من التعليمات لمديرى مستشفيات العزل حول آليات علاج المشتبه فى إصابتهم بفيروس كورونا بالمستشفيات العامة والمركزية التى يبلغ عددها 320 مستشفى تم تخصيصها مؤخرا للتوسع فى تقديم خدمات الكشف عن الإصابة بكورونا بين المواطنين المترددين على المستشفيات.

وتضمن الفيديو تعليمات لمديرى مستشفيات العزل بالجمهورية باستقبال المواطنين المشتبه فى إصابتهم بكورونا واجراء تحاليل صورة الدم الكاملة وأشعة أكس على الصدر على أن يصرف لهم العلاج ويتم عزلهم منزليا كما يتم أيضا صرف العلاج للحالات المخالطة وتحدث الفيديو عن نقل العيادات الخارجية لمكان آمن بالمستشفى بعيدا عن أماكن استقبال المشتبه فى إصابتهم بكورونا على أن تقوم طاقة المستشفى بتقديم خدمات علاج كورونا.

وجاء بالفيديو أن هناك حالة من التعبئة لجميع الأطباء لمواجهة فيروس كورونا وحذر الفيديو من تقاعس بعض الأطباء عن القيام بواجبهم فى علاج المشتبه فى إصاباتهم بكورونا وأوضح الفيديو أنه سيتم اخلاء 50 % من أسرة المستشفيات الداخلية لتخصص لعزل الحالات الحرجة المصابة بفيروس كورونا وقال الفيديو أنه لا ينبغى الانتظار للحصول على مسحة من الشخص المشتبه فى إصابته ويجب على الفور صرف العلاج له سريعا واعطاءة كارت المتابعة على أن يعود للمستشفى بعد أسبوع اذا كانت حالته بسيطة أو متوسطة وليست حرجة.


الصحة

رسائل صوتية

مستشفيات العزل

اخبار مصر

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