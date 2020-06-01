رتفاع جديد فى أسعار غاز السيارات المسال بتركيا

كتب- هاشم الفخراني

كشفت وسائل إعلام تركية النقاب عن زيادة جديدة في أسعار غاز السيارات( الغاز المسال) في تركيا، وتواردت الأخبار حول أن الارتفاع جديد في أسعار الغاز النفطي المسال في تركيا سيبدأ من يوم الأربعاء المقبل، ليرتفع بذلك متوسط أسعار الغاز المسال في إسطنبول الي 5.50-5.56 ليرة تركية.

على جانب آخر ، قالت صحيفة أحوال تركية المعارضة إن كافة استطلاعات الرأى التى أجريت خلال شهر مايو فى تركيا حول احتمالية تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة، أجمعت على تلاشي أصوات حزب العدالة والتنمية، وحليفه حزب الحركة القومية لصالح أحزاب المعارضة بما فيها الأحزاب الجديدة.

وبحسب استطلاعات الرأي الحديثة فإن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان سيتعرض لهزيمة مؤكد حال إجراء انتخابات الرئاسة في الوقت الحالي.

وأشارت الصحيفة إلى أن دراسة حديثة أجراها مركز أوراسيا لأبحاث الرأي العام توصلت إلى أن عمدة إسطنبول المعارض أكرم إمام أوغلو سوف يهزم الرئيس التركي الحالي أردوغان بهامش مريح إلى حدّ ما إذا تمّ عقد تنافس رئاسي بينهما في الظروف الراهنة.

وكان محرم إينجه العضو كذلك في حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المُعارضة في البلاد، قد شكّل مُنافساً قويّاً لأردوغان في الانتخابات الرئاسية يونيو 2018، حاصداً الملايين من أصوات الأتراك.

وأكدت الصحيفة أن إمام أوغلو البالغ من العمر خمسين عاماً، هو بمثابة النجم الصاعد على المسرح السياسي التركي في نظر المراقبين والمحللين السياسيين، والقادر على منافسة أردوغان في الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2023، أي حتى لو لم يتم إجراء انتخابات مبكرة.