وشملت المحادثة آخر التطورات في كندا وعمان، حيث اتفقا على ضرورة العمل معًا من أجل نهج عالمي منسق لضمان صحة وسلامة جميع المواطنين، وفقا لبيان صادر من رئاسة الوزراء.

واتفقا على أهمية التعاون عندما يتعلق الأمر باللقاحات والعلاجات للفيروس، وناقشا التدابير لبناء المرونة الاقتصادية وضمان ولانتعاش المستدام.

وبحث الطرفان التطورات السياسية في منطقة الخليج وأهمية تعزيز السلام والأمن في المنطقة، بما في ذلك في اليم