رئيس هيئة الاستثمار يجتمع بـ"رواد الأعمال" ومؤسسي الشركات الناشئة

كتب محمد أسعد

المستشار محمد عبد الوهاب: الهيئة تُشجع التوسع في المشروعات التي تتفق مع استراتيجية الدولة وتعزز قدرات المجتمع .. ورواد الأعمال دورهم هام في تعزيز بيئة الاستثمار

عقد المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اجتماعاً مع عدد من شباب رواد الأعمال ومؤسسي الشركات الناشئة؛ لمناقشة خططهم في التوسع وتطوير الخدمات والمنتجات التي تقدمها شركاتهم في القطاعات المختلفة، وذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالتعامل مع كافة التحديات التي تواجه المستثمرين والتواصل المباشر مع شباب رواد الأعمال بهدف تعزيز بيئة الأعمال لخلق مناخ جاذب للاستثمارات.

خلال اللقاء، بحث الرئيس التنفيذي للهيئة سبل التوسع في أنشطة تلك الشركات بما يعود بالنفع على المجتمع المصري، مؤكدًا أن الهيئة العامة للاستثمار تعمل على تشجيع المستثمرين على التوسع في المشروعات الاستثمارية التي تتفق مع استراتيجية الدولة وتهدف إلى تنمية المجتمع المصري وتعزيز قدراته، كما استعرض عدد من مؤسسي الشركات خططهم التوسعية خلال عام 2020 وزيادة عدد المستفيدين من الخدمات والمنتجات التي تقدمها شركاتهم سواء داخل مصر أو خارجها.

جانب من اللقاء

من جانبه، استعرض رئيس شركة "Sigma-Fit" وهي إحدى الشركات العاملة في مجال تكنولوجيا المنتجات والملابس التقنية تجربة نجاح شركته في تصنيع منتجات وقائية مدعمة بالنانو تكنولوجي؛ لحماية الأطباء وكذا تطوير كمامة متعددة الاستخدام بتقنية النانو تكنولوجي طاردة للسوائل بنسب منع عدوى مرتفعة وحاصلة على شهادات جودة دولية، كما ناقش خطط شركته للتوسع في الوطن العربي وأفريقيا، حيث تغطي أعمال الشركة حالياً كلاً من مصر والولايات المتحدة الأمريكية والكويت.

من ناحيته، أوضح مؤسس شركة "علاجي" ما تقدمه الشركة من خدمات البحث والوصول للدواء في مصر من خلال تطبيق إلكتروني يعتمد على التكنولوجيا المتطورة والذكاء الاصطناعي، مما يتيح لها الانتشار وخدمة المناطق المنعزلة، أو البعيدة عن المدن واختصار زمن البحث عن الدواء، مستعرضاً في سياق ذلك خطة شركته للتوسع خلال المرحلة المقبلة لزيادة عدد المستخدمين شهريا من 35 ألف مستخدم حالياً إلى أكثر من 100 ألف مستخدم وزيادة عدد مقدمي الخدمات من الصيدليات من 800 صيدلية إلى 2500 صيدلية بنهاية العام الحالي، كما سلط الضوء على التوسع والبدء في تقديم مقدمي خدمات التحاليل والأشعة والعيادات على المنصة الإلكترونية.

بدوره، أشار مؤسس شركة "PAYMOB"، العاملة في مجال البنية التحتية للمؤسسات المالية، إلى الحلول التقنية التي تقدمها الشركة في كل من مصر وكينيا وفلسطين والأردن وباكستان في مجالات محفظة الهاتف المحمول وبوابة الدفع عبر الإنترنت وخطة الشركة لتوسيع نشاطها في مصر.

كما أوضح مؤسس شركة "بشرسوفت"، المالكة لموقعي "وظف دوت كوم" و"فرصنا دوت كوم"، اللذين يعتبران أكبر موقعين لإعلانات الوظائف والتوظيف الإلكتروني في مصر خطته لتوسيع نطاق أعمال الشركة ليشمل أسواق إفريقيا والخليج وإطلاق خدمات جديدة في مصر في مجال التعليم؛ من أجل التوظيف والاستشارات والخدمات المالية والدفع الإلكتروني للأفراد والشركات.

وأعرب رئيس شركة "بريمور" لتسويق منتجات المصانع من خلال وسائل التواصل الاجتماعي عن نية الشركة لتوفير فرص عمل جديدة تقدر بنحو ٣٠٠٠ فرصة عمل وتغطية كافة محافظات الجمهورية بكفاءة أكبر.

وأشاد الرئيس التنفيذي للهيئة بدور تلك الشركات في تقديم حلول مبتكرة ورائدة للسوق المحلي والدولي، مشيراً إلى أن رواد الأعمال يلعبون دورًا مهمًا في تعزيز بيئة الاستثمار على نحو يُعزّز من قدرة الدولة في مواجهة الأزمات، كما يلعبون دوراً مهمًا في تحقيق التنمية المجتمعية، مؤكداً في السياق ذاته على تقديم الهيئة العامة للاستثمار كافة سبل الدعم لمشروعات الشركات الناشئة؛ سواء فنيا، أو إداريا، مع السعي لحل أي تحديات قد تواجه تلك الشركات في خططها المستقبلية للتوسع.