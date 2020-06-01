رئيس غرفة المنشآت الفندقية: اليوم بداية استقبال السياحة الداخلية بنسبة 50%

البحر الأحمر - عماد عرفة

قال علاء عاقل، رئيس غرفة المنشآت الفندقية بالبحر الأحمر، إن اليوم سيتم البدء فى استقبال الفنادق السياحية نسبة إشغال 50%؜ من طاقتها بعد نجاحها فى استقبال نسبة الـ25%، مع اتباع الضوابط والاشتراطات التى أقرها مجلس الوزراء بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وأضاف رئيس غرفة المنشآت الفندقية بالبحر الأحمر فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن استقبال الفنادق السياحية للسياحة داخلية بنسبة 50%؜، من خلال شهادة السلامة والصحة التى تسلمتها ادارة الفنادق بعد تطبيق الاشتراطات والضوابط الخاصة بالتشغيل بنسبة 25%، موضحا أن سيتم استخراج شهادة جديدة خاصة بالتشغيل بنسبة الـ50% خلال شهرين من اليوم، مؤكدا على أن هناك ضوابط وشروط خاصة بنسبة 50%.

وعلق رئيس غرفة المنشات الفندقية على ظهور حالة مصابة بفيروس كورونا بأحد فنادق الغردقة، أن ذلك شئ وارد، وشئ طبيعى مع انتشار الفيروس وارتفاع أرقام الإصابات يوميا حول العالم، مؤكدا أن من ضمن الاشتراطات والضوابط لفتح الفنادق كان هناك احتمالات لوجود إصابات لذلك تم تخصيص اماكن معينة داخل الفنادق للعزل تلك الحالات ورعايتها صحيا .

وأكد عاقل أن الفندق يعمل بصورة طبيعة وتم عزل الحالة واتخاذ الإجراءات والضوابط والاشتراطات فى حالة ظهور حالة، مؤكدا أن جميع الفنادق تتبع الاشتراطات والضوابط وتطبقها بدقه، وهناك لجان تفتيش من وزارة السياحة والغرفة تقوم بالتفتيش على تطبيق تلك الضوابط .