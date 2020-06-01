اليوم السابع
Ads
الإثنين، 01 يونيو 2020 01:22 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

رئيس غرفة المنشآت الفندقية: اليوم بداية استقبال السياحة الداخلية بنسبة 50%

الإثنين، 01 يونيو 2020 12:24 م
رئيس غرفة المنشآت الفندقية: اليوم بداية استقبال السياحة الداخلية بنسبة 50% علاء عاقل رئيس غرفة المنشآت الفندقية بالبحر الأحمر
البحر الأحمر - عماد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال علاء عاقل، رئيس غرفة المنشآت الفندقية بالبحر الأحمر، إن اليوم سيتم البدء فى استقبال الفنادق السياحية نسبة إشغال 50%؜ من طاقتها بعد نجاحها فى استقبال نسبة الـ25%، مع اتباع الضوابط والاشتراطات التى أقرها مجلس الوزراء بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وأضاف رئيس غرفة المنشآت الفندقية بالبحر الأحمر فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن استقبال الفنادق السياحية للسياحة داخلية بنسبة 50%؜، من خلال شهادة السلامة والصحة التى تسلمتها ادارة الفنادق بعد تطبيق الاشتراطات والضوابط الخاصة بالتشغيل بنسبة 25%، موضحا أن سيتم استخراج شهادة جديدة خاصة بالتشغيل بنسبة الـ50% خلال شهرين من اليوم، مؤكدا على أن هناك ضوابط وشروط خاصة بنسبة 50%.

وعلق رئيس غرفة المنشات الفندقية على ظهور حالة مصابة بفيروس كورونا بأحد فنادق الغردقة، أن ذلك شئ وارد، وشئ طبيعى مع انتشار الفيروس وارتفاع أرقام الإصابات يوميا حول العالم، مؤكدا أن من ضمن الاشتراطات والضوابط لفتح الفنادق كان هناك احتمالات لوجود إصابات لذلك تم تخصيص اماكن معينة داخل الفنادق للعزل تلك الحالات ورعايتها صحيا .

وأكد عاقل أن الفندق يعمل بصورة طبيعة وتم عزل الحالة واتخاذ الإجراءات والضوابط والاشتراطات فى حالة ظهور حالة، مؤكدا أن جميع الفنادق تتبع الاشتراطات والضوابط وتطبقها بدقه، وهناك لجان تفتيش من وزارة السياحة والغرفة تقوم بالتفتيش على تطبيق تلك الضوابط .


البحر الاحمر

اخبار مصر

استقبال الفنادق لنسبة الـ50

السياحة الداخلية

الغردقة

غرفة المنشات الفندقة

رئيس غرفة المنشات السياحية

اخبار مصرية

اخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

السياحة: السماح للفنادق المعتمدة صحيا العمل بنسبة 50% من طاقتها الاستيعابية

الإثنين، 01 يونيو 2020 11:25 ص

البيئة: تقييم مبادرة لتنظيف قاع البحر بشرم الشيخ لبحث عودة السياحة البيئية

الإثنين، 01 يونيو 2020 10:25 ص

8 نصائح من السياحة العالمية لمنظمى الرحلات للعودة للعمل من جديد

الإثنين، 01 يونيو 2020 03:30 ص

محافظ البحر الأحمر يعلق على أول إصابة بكورونا بعد عودة السياحة الداخلية

الأحد، 31 مايو 2020 10:57 م

تنشيط السياحة: إجراءات السلامة الصحية فى المقاصد السياحية أصبحت أساس حملات الترويج

الأحد، 31 مايو 2020 03:59 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
محافظ الدقهلية يوجه رسالة شكر للجيش الأبيض بعد شفائه من كورونا.. فيديو

محافظ الدقهلية يوجه رسالة شكر للجيش الأبيض بعد شفائه من كورونا.. فيديو

رئيس الوزراء: الأسبوعان المقبلان سيشهدان ارتفاع معدلات الإصابة بكورونا

رئيس الوزراء: الأسبوعان المقبلان سيشهدان ارتفاع معدلات الإصابة بكورونا

نقيب المحامين يتقدم ببلاغ عن جرائم غسيل الأموال والأضرار عمدا بأموال النقابة

نقيب المحامين يتقدم ببلاغ عن جرائم غسيل الأموال والأضرار عمدا بأموال النقابة

نكشف أول مخطط لترتيب صفوف المصلين قبل فتح المساجد.. صورة

نكشف أول مخطط لترتيب صفوف المصلين قبل فتح المساجد.. صورة

رسميا.. البنك المركزى يعدل مواعيد العمل بالبنوك لتصبح من 8:30 صباحًا لـ 2 ظهرا

رسميا.. البنك المركزى يعدل مواعيد العمل بالبنوك لتصبح من 8:30 صباحًا لـ 2 ظهرا

فيديو .. محافظ الدقهلية يكشف تفاصيل أول يوم عمل عقب التعافى من كورونا

فيديو .. محافظ الدقهلية يكشف تفاصيل أول يوم عمل عقب التعافى من كورونا

لديه 15 حنجرة لعظماء قراءة القرآن.. شاب مصرى أبهر العالم بسورة واحدة

لديه 15 حنجرة لعظماء قراءة القرآن.. شاب مصرى أبهر العالم بسورة واحدة

صور..الداخلية تلاحق غير الملتزمين بارتداء الكمامات بوسائل المواصلات

صور..الداخلية تلاحق غير الملتزمين بارتداء الكمامات بوسائل المواصلات

مواسير ملونة بالشوارع لإطعام القطط والكلاب.. الرحمة على الطريقة المصرية (فيديو)

مواسير ملونة بالشوارع لإطعام القطط والكلاب.. الرحمة على الطريقة المصرية (فيديو)

فيديو.. محافظ الدقهلية يكشف تفاصيل وأنواع علاجه من كورونا عقب عودته للعمل

فيديو.. محافظ الدقهلية يكشف تفاصيل وأنواع علاجه من كورونا عقب عودته للعمل

محافظ الدقهلية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 98.6٪

محافظ الدقهلية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 98.6٪

السياحة: السماح للفنادق المعتمدة صحيا العمل بنسبة 50% من طاقتها الاستيعابية

السياحة: السماح للفنادق المعتمدة صحيا العمل بنسبة 50% من طاقتها الاستيعابية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة