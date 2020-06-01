اليوم السابع
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الإثنين، 01 يونيو 2020 10:52 ص
خالد صلاح
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رئيس طيران الإمارات: إعادة بناء الشبكة قد تستغرق 4 سنوات

الإثنين، 01 يونيو 2020 10:39 ص
رئيس طيران الإمارات: إعادة بناء الشبكة قد تستغرق 4 سنوات طيران الإمارات - صورة أرشيفية
رويترز

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قال تيم كلارك رئيس طيران الإمارات اليوم الاثنين، إن إعادة بناء شبكة رحلات الشركة التي عصفت بها جائحة فيروس كورونا قد تستغرق أربع سنوات.

وقال في مقابلة عبر الإنترنت "أعتقد أنه على الأرجح بحلول 2022\2023 أو 2023\2024 سنشهد عودة الأوضاع إلى طبيعتها بدرجة ما وستشغل طيران الإمارات شبكتها كما كانت من قبل ومن المأمول أن يكون ذلك بنفس النجاح السابق."

كانت الشركة التي مقرها دبي تسير رحلات إلى 157 وجهة في 83 بلدا قبل أن تعلق رحلات نقل الركاب في مارس لتكتفي بخدمات محدودة منذ ذلك الحين.

 


الامارات

طيران الامارات

كورونا

فيروس كورونا

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