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رئيس شرطة مينيابوليس: عدم التحرك لإنقاذ فلويد منافى للقيم الإنسانية

الإثنين، 01 يونيو 2020 04:48 ص
رئيس شرطة مينيابوليس: عدم التحرك لإنقاذ فلويد منافى للقيم الإنسانية فلويد
كتب أحمد عرفة

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ذكرت شبكة سى إن إن الأمريكية، أن رئيس شرطة مينيابوليس يعتبر عدم تحرك رجال الشرطة الثلاثة لإنقاذ جورج فلويد تواطؤا ومنافيا للقيم الإنسانية.

نقلت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن مسؤولين في البيت الأبيض، تأكيدهم أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يكن يواجه أي خطر حقيقى عندما نقل للمخبأ السري.

وأضافت صحيفة نيويورك تايمز، أن نقل ترامب للمخبأ السري المخصص لمواجهة تهديد إرهابي تدبير احترازى بسبب اقتراب الاحتجاجات.

وكانت صحيفة نيويورك تايمر الأمريكية، ذكرت أن جهاز الخدمة السرية نقل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليلة الجمعة إلى مخبأ تحت الأرض بالبيت الأبيض جراء الاحتجاجات.

 

وفى وقت سابق، فرض الولايات المتحدة، حظر التجول في العاصمة واشنطن، من الساعة 11 مساء إلى الساعة 6 صباحًا، كما استدعت الحرس الوطني فى محاولة للسيطرة على الاحتجاجات المتزايدة.


أمريكا

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فلويد

ترامب

مظاهرات

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