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رئيس حى ثانى الزقازيق:التزام السائقين بإرتداء الكمامة بموقف القنايات

الإثنين، 01 يونيو 2020 12:59 م
رئيس حى ثانى الزقازيق:التزام السائقين بإرتداء الكمامة بموقف القنايات موقف القنايات الزقازيق
الشرقية -فتحية الديب

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قادت " ثناء فوزي" رئيسة حي ثاني الزقازيق، بمحافظة الشرقية، اليوم، حملة لمتابعة مدي إلتزام السائقين بإرتداء الكمامة، بمواقف الحي، لتوقع مخالفات علي المخالفين للتعليمات.

وقالت رئيسة الحي: أنها مرت علي موقف "القنايات- الزقازيق" دائرة الحي وجدت إلتزام السائقين والركاب بإرتداء الكمامة، موضحة بإستمرار الحملة علي مدار اليوم بشكل مفاجئ، وذلك حفاظا على سلامة أرواح المواطنين من الاصابة بالأمراض الفيروسية المعدية وفيروس كورونا المستجد،كما شددت علي جميع العاملين بالحي بإرتداء الكمامة أثناء فترة العمل.

  وفي سياق متصل شدد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، علي رؤساء المراكز والأحياء، بالالتزام بتنفيذ ما جاء بالقرار رقم(٥٧٧٠)لسنة ٢٠٢٠ بكل دقة والمتضمن عدد من التعليمات الخاصة بتنفيذ إجراءات وقائية واحترازية بالمواقف للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

 وكان الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قد أكد علي  ضرورة استمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمستشفيات، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية العلاجية للتعامل مع الحالات المصابة، وكذلك التأكد من التواجد الكافي  للأطقم الطبية المدربة (الأساسية والإحتياطية) للتعامل مع المصابين وتطبيق بروتوكولات العلاج المحددة لمواجهة الفيروس والتغلب عليه،وذلك خلال إجتماع عبر الفيديو كونفرانس، وتطرق الاجتماع إلي  التعرف على كيفية مباشرة حالات العزل المنزلي ومدى إستجابتها لتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية للتعامل مع الفيروس، وكذلك الأماكن المقترح تخصيصها لمستشفيات عزل خلال الفترة المقبلة عند الحاجة إليها، وطالب المحافظ  كل جهة بإعداد تقارير مفصلة عن الإجراءات التي إتخذتها خلال الفترة السابقة بشأن الإستعدادات التي اتخذتها لمواجهة الفيروس وكيفية التعامل مع الحالات المصابة والمخالطة، والإجراءات الوقائية للحد من انتشاره.

 

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