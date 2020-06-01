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رئيس جهاز مدينة الصالحية الجديدة: لم نحرر محاضر خرق الحظر فى أسبوع العيد

الإثنين، 01 يونيو 2020 04:00 ص
رئيس جهاز مدينة الصالحية الجديدة: لم نحرر محاضر خرق الحظر فى أسبوع العيد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
الشرقية- فتحية الديب

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قال المهندس رمضان خيرى، رئيس جهاز مدينة الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية، إن لجان المتابعة المشكلة من قبل الجهاز لم تحرر فى أسبوع عيد الفطر أى محاضر لمحال تجارية بخرق قرار الحظر، حيث التزم أصحاب المحال بالمدينة بقرار رئيس مجلس الوزراء بشان الحظر.

وأضاف رئيس جهاز مدينة الصالحية الجديدة، لـ"اليوم السابع"، أن الأجهزة التنفيذية بالجهاز بالتنسيق مع الصحة، تحرص على تعقيم المنشات والموقف الإقليمى للسيارات، حرصا على صحة المواطنين.

وكان الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قد أكد على ضرورة استمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمستشفيات، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية العلاجية للتعامل مع الحالات المصابة، وكذلك التأكد من التواجد الكافى للأطقم الطبية المدربة (الأساسية والاحتياطية) للتعامل مع المصابين وتطبيق بروتوكولات العلاج المحددة لمواجهة الفيروس والتغلب عليه، وذلك خلال اجتماع عبر الفيديو كونفرانس، وتطرق الاجتماع إلى التعرف على كيفية مباشرة حالات العزل المنزلى ومدى استجابتها لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للتعامل مع الفيروس، وكذلك الأماكن المقترح تخصيصها لمستشفيات عزل خلال الفترة المقبلة عند الحاجة إليها، وطالب المحافظ كل جهة بإعداد تقارير مفصلة عن الإجراءات التى اتخذتها خلال الفترة السابقة بشأن الاستعدادات التى اتخذتها لمواجهة الفيروس وكيفية التعامل مع الحالات المصابة والمخالطة، والإجراءات الوقائية للحد من انتشاره.

كانت وزارة الصحة قد خصصت 25 مستشفى عام ومركزى بمحافظة الشرقية، لاستقبال جميع الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، مشيرة إلى أنه سوف يتم الانتهاء من ذلك أول يونيو المقبل، ضمن تحديث تطبيق "صحة مصر" الذى يضم الخريطة التفاعبسة لأسماء وعناوين المستشفيات التى خصصتها الوزارة، وهى "مستشفى الزقازيق العام، مستشفى الأحرار، مستشفى المبرة ـ الهيئة العامة للتأمين الصحي، مستشفى صدر الزقازيق، مستشفى حميات الزقازيق، مستشفى حميات فاقوس،  مستشفى بلبيس العام،  مستشفى فاقوس العام، مستشفى القنايات المركزي، مستشفى ههيا المركزي، مستشفى ابو كبير المركزي، مستشفى منيا القمح المركزي،  مستشفى ديرب نجم المركزي، مستشفى ابوحماد المركزي، مستشفى كفر صقر المركزي، مستشفى الصالحية المركزي، مستشفى مشتول السوق المركزي،  مستشفى القرين المركزي، مستشفى الحسينية المركزى مستشفى السعيدين المركزي، مستشفى الزوامل المركزي، مستشفى تل راك المركزي، ومستشفى الصوفية المركزي.


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