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رئيس جامعة الفيوم: حظر دخول أى شخص للحرم الجامعى دون ارتداء الكمامة

الإثنين، 01 يونيو 2020 12:32 ص
رئيس جامعة الفيوم: حظر دخول أى شخص للحرم الجامعى دون ارتداء الكمامة الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم
الفيوم رباب الجالى

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قرر الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم ، عدة قرارات بشأن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، فى إطار خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، وبناء على الإجراءات الاحترازية التى تتخذها جامعة الفيوم لمواجهة فيروس كورونا.

 

وجاءت القرارات كالتالى:

 

أولا: يلتزم جميع أعضاء هيئة التدريس والعاملين بإدارة الجامعة وجميع الكليات والوحدات والإدارات المختلفة بارتداء الكمامة الطبية اعتبارا من 1 يونيو 2020.

 

ثانيا: تكلف إدارة الأمن الجامعى بحظر دخول أى شخص إلى الحرم الجامعى أو أى من الكليات والوحدات التابعة لجامعة الفيوم من غير ارتداء الكمامة الطبية وذلك اعتبارا من 1 يونيو 2020.

 

وتهيب جامعة الفيوم بكافة منتسبيها ضرورة الحفاظ على أنفسهم وأخذ الاحتياطات ووسائل الوقاية اللازمة لتخطى هذه الأزمة، كما تؤكد جامعة الفيوم حرصها الدائم على سلامة وصحة كافة منتسبيها من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين والطلاب.

 

 


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