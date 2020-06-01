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رئيس الوزراء يستعرض تقريرا بشأن إطلاق قاعدة بيانات "طاقات" لتطوير وحدات الجهاز الإدارى للدولة

الإثنين، 01 يونيو 2020 12:53 م
رئيس الوزراء يستعرض تقريرا بشأن إطلاق قاعدة بيانات "طاقات" لتطوير وحدات الجهاز الإدارى للدولة رئيس الوزراء يستعرض تقريرا بشأن إطلاق قاعدة بيانات "طاقات"
كتبت هند مختار

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استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريراً عرضه الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بشأن انتهاء الجهاز من إنشاء قاعدة بيانات طاقات http://takat.caoa.gov.eg/ ، والتي تهدف إلى وجود خريطة قوى بشرية متاحة لدى الدولة، للاستفادة منها في تطوير وحدات الجهاز الإداري للدولة وتنمية قدرات موظفيه، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
 
رئيس الوزراء يستعرض تقريرا بشأن إطلاق قاعدة بيانات طاقات (1)
 
وقال الدكتور صالح الشيخ: تهدف "طاقات" أيضا إلى بناء قاعدة بيانات بالطاقات البشرية المتاحة داخل الدولة المصرية تخص الاستشاريين، والمدربين، والمتقاعدين من خبراء الجهاز الإداري للدولة؛ وذلك بهدف  استكشاف الطاقات البشرية المتميزة التي تزخر بها الدولة المصرية، مشيراً إلى أن "طاقات" ستقوم أيضا بتزويد الوزارات والهيئات وكافة الجهات الحكومية باحتياجاتها من الاستشاريين والمدربين المحترفين والخبراء المتقاعدين.
 
رئيس الوزراء يستعرض تقريرا بشأن إطلاق قاعدة بيانات طاقات (2)
 
وأوضح رئيس الجهاز أن "طاقات" تتضمن بداخلها 3 قواعد، الأولى هي قاعدة المتقاعدين من خبراء الجهاز الإداري للدولة، وهي مخصصة لخبراء الجهاز الإداري للدولة ممن بلغوا سن المعاش القانوني أو تقاعدوا بمعاش مبكر، وذلك للاستعانة بجهودهم وخبراتهم عند الحاجة إليهم في أعمال استشارية أو تدريبية لوحدات الجهاز الإداري للدولة، والقاعدة الثانية هي قاعدة بيانات الاستشاريين المعنية بضم بيانات الاستشاريين العاملين في مصر وخارجها والراغبين في تقديم خدماتهم للوحدات الحكومية على المستويين القومي والمحلي، بينما تختص القاعدة الثالثة ببيانات المدربين، وتستهدف هذه القاعدة المدربين المحترفين والذين يقدمون خدماتهم لجهات حكومية، كما ستتاح للراغبين في الاستفادة منها بالقطاع الخاص.
 
رئيس الوزراء يستعرض تقريرا بشأن إطلاق قاعدة بيانات طاقات (3)
 
وأكد الدكتور صالح الشيخ أن إنشاء "طاقات" يأتي في إطار إعطاء الدولة المصرية اهتماماً كبيراً بموظفي الجهاز الإداري للدولة، ولم يقتصر الاهتمام على الموظفين الحاليين، بل امتد أيضاً إلى المتقاعدين منهم، إيماناً بكفاءتهم التي لا ينبغي أن تتوقف عند بلوغهم سن التقاعد بل يجب مواصلة المسيرة ونقل هذه الخبرات للأجيال المقبلة.
 

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