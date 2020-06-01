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رئيسة حى ثان الزقازيق تضبط تروسيكل يلقى قمامة على الطريق العام

الإثنين، 01 يونيو 2020 06:39 م
رئيسة حى ثان الزقازيق تضبط تروسيكل يلقى قمامة على الطريق العام صاحب التروسيكل
الشرقية فتحية الديب

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ضبطت ثناء فوزى، رئيس حى ثان الزقازيق أحد الأشخاص يقوم بإلقاء مخلفات وقمامة على الطريق العام، وتم اتخاذ الإجراء القانونى معه٠

جاء ذلك خلال مرور رئيسة الحى لمتابعة أعمال النظافة بنطاق الحى حيث لاحظت التروسيكل يلقى القمامة فى مكان غير مخصص لتجميع القمامة بطريق موقف المنصورة أمام مركز اصدار بطاقات الرقم القومى.

وتم التحفظ على التروسيكل وإيداعه بمخازن الحى وتحرير محضر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة.

وفى سياق متصل،قامت رئيسة الحى اليوم،بشن حملة مكبرة للمرور على مواقف السيارات بدائرة الحي،لمتابعة مدى التزام السائقين والركاب بارتداء الكمامة قبل تحرك السيارات من الموقف،وتبين مدى التزام السائقين والركاب بارتداء الكمامة٠

وفى وقت سابق قالت " ثناء فوزي" رئيس حى ثانى الزقازيق بمحافظة الشرقية، إن لجان المتابعة بالحى تقوم يوميا من خلال لجان بمتابعة عمل المحال التجارية فترة تطبيق قرارا الحظر، بدائرة ومدى إلتزام أصحاب المحال بالقرار حرصا على صحة المواطنين من التكدس والزحام كإجراء إحترازى لمواجهة فيروس كورونا.

وأضافت : أنه تم تحرير 3 محاضر لمحال تجارية لمخالفة أصحابها لقرار الحظر وتم إحالة المحاضر إلى النيابة العامة.

وكان الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قد أكد على  ضرورة استمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمستشفيات، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية العلاجية للتعامل مع الحالات المصابة، وكذلك التأكد من التواجد الكافى  للأطقم الطبية المدربة (الأساسية والإحتياطية) للتعامل مع المصابين وتطبيق بروتوكولات العلاج المحددة لمواجهة الفيروس والتغلب عليه،وذلك خلال إجتماع عبر الفيديو كونفرانس، وتطرق الاجتماع إلى  التعرف على كيفية مباشرة حالات العزل المنزلى ومدى إستجابتها لتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية للتعامل مع الفيروس، وكذلك الأماكن المقترح تخصيصها لمستشفيات عزل خلال الفترة المقبلة عند الحاجة إليها، وطالب المحافظ  كل جهة بإعداد تقارير مفصلة عن الإجراءات التى إتخذتها خلال الفترة السابقة بشأن الإستعدادات التى اتخذتها لمواجهة الفيروس وكيفية التعامل مع الحالات المصابة والمخالطة، والإجراءات الوقائية للحد من انتشاره.

 

 


مصر

أخبار مصر

الشرقية حى ثانى الزقازيق

تروسيكل

قمامة كورونا

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