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دفن جثمان سيدة متوفاة بكورونا بقرية الراهبين بسمنود

الإثنين، 01 يونيو 2020 01:02 ص
دفن جثمان سيدة متوفاة بكورونا بقرية الراهبين بسمنود جثه -ارشيفية
الغربية - عادل ضرة

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قام فريق من الطب الوقائي بإدارة سمنود الصحية بمحافظة الغربية، تحت إشراف الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة، بدفن جثمان سيدة متوفاه بكوورنا بمقابر قرية الراهبين مركز سمنود.

كانت السيدة وتدعى"ل.ا" قد توفيت داخل العزل الصحي متأثرة بإصابتها بكورونا، وتم تغسيل الجثمان وتكفينه وفقا لاشتراطات وزارة الصحة، فى كفن من 3 طبقات، ثم وضعه  فى كيسين ونقله بسيارة اسعاف مجهزه لقرية الراهبين، وتم الدفن فى وجود الشرطة، وعقب انتهاء الدفن تم تطهير المقابر وإشعال النار فى النعش كإجراء احترازي للحد من انتشار كورونا.

وكان قد انتهى فريق من الطب الوقائي بالإدارة الصحية ثان المحلة الكبرى برئاسة الدكتور سيد قاعود مدير الإدارة، والدكتور فتحي فايد مدير العلاج الحر بالإداره الصحية، تحت إشراف الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، من دفن جثمان شقيقة الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا، المتوفاة بالكورونا داخل الحجر الصحي بكفر الزيات، بمقابر قرية الهياتم مركز المحلة، وتم إشعال النيران في النعش والتخلص منه بعد انتهاء مراسم الدفن.

كان الدكتور أحمد البرعى مدير مستشفى الحجر الصحي بكفر الزيات قد اكد ، لـ"اليوم السابع"، أنه تم تغسيل جثمان شقيقة الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا وفقا لقواعد الوقاية المتبعة بوزارة الصحة، وتكفينها فى كفن من 3 طبقات ووضعه فى كيس بلاستيك لمنع خروج أى سوائل من الجثمان ثم كيس آخر، ونقلها   لمقابر قرية الهياتم مركز المحلة لدفنها بمقابر القرية.

وتسلم فريق من الطب الوقائي الجثمان وتم دفنه بمقابر عائله سبع بالقرية، وعقب ذلك تم حرق النعش كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.


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دفن جثمان متوفاه بكورونا بقرية الراهبين

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