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خطة لتطوير وتوسعة طريق القاهرة - أسوان الصحراوى الغربى خلال 4 سنوات

الإثنين، 01 يونيو 2020 09:00 ص
خطة لتطوير وتوسعة طريق القاهرة - أسوان الصحراوى الغربى خلال 4 سنوات المهندس كامل الوزير وزير النقل
كتب رضا حبيشى

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يقدم "اليوم السابع" فى 15 معلومة كل ما تريد معرفته عن مشروع تطوير ورفع كفاءة وتوسعة طريق القاهرة ـ أسوان، ومراحل تنفيذه وخطة مده حتى الحدود المصرية السودانية والهدف من المشروع.
 
1ـ وزارة النقل بدأت فى تنفيذ المرحلة الأولى من تطوير وتوسعة الطريق من القاهرة حتى المنيا بطول 230 كم ضمن المرحلة الثالثة من المشروع القومى للطرق.
2ـ المشروع يشمل تطوير وتوسعة الطريق ليصبح 3 حارات فى كل اتجاه بعرض رصف 12 متراً.
3ـ المشروع يتضمن أيضا إنشاء طريق أسفلتى للشاحنات يضم 3 حارات في اتجاه أسيوط بعرض رصف 11 متراً.
4ـ المشروع يضم كذلك طريق خرساني يضم حارتين في اتجاه القاهرة بعرض رصف 9 أمتار.
5ـ المرحلة الأولى تشمل إنشاء 21 عملاً صناعياً بواقع 5 كباري و16 نفقاً، حيث يتضمن المشروع تحويله إلى طريق حر بدون تقاطعات مرورية تستخدم فيه الكبارى والأنفاق فى الدوران للخلف.
6ـ التنفيذ وفقا للمواصفات القياسية المصرية.
7ـ الرئيس عبد الفتاح السيسى صدق على مد مشروع تطوير الطريق ليصل من القاهرة إلى أسوان حتى منفذ أرقين على الحدود المصرية السودانية.
8ـ مشروع تطوير الطريق يمتد بأطوال 1255 كم.
9ـ مخطط الإنتهاء من مشروع الطريق حتى أرقين خلال 4 سنوات.
10ـ مراحل المشروع ستكون وفقاً لأولويات التنفيذ التالية.
11ـ المرحلة الأولى تشمل التقاطع مع طريق الفيوم حتى المنيا بطول 230 كم.
12ـ المرحلة الثانية تشمل المسافة من المنيا حتى  محور ديروط بطول 90 كم وكذلك المسافة من ادفو – أسوان – توشكي بطول 350 كم.
13ـ المرحلة الثالثة تشمل المسافة من محور ديروط مرورا بأسيوط  وسوهاج وقنا بطول 250 كم.
14ـ المرحلة الرابعة من مشروع الطريق تضم المسافة من قنا مرروا بالأقصر حتى ادفو بطول 235 كم وكذلك المسافة من توشكى حتى أرقين بطول 100 كم.
15ـ الهدف من المشروع تقليل الحوادث عليه الناتجة عن حركة الشاحنات من خلال إنشاء حارات خاصة بالنقل الثقيل مع رفع كفاءة حارات المركبات العادية.

وزاره النقل

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