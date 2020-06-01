حى أول المحلة يشن حملة لإزالة طوابق مخالفة.. صور

الغربية محمد طارق

شن حى أول المحلة الكبرى فى محافظة الغربية، حملة مكبرة لإزالة الطوابق المخالفة التى صدر لها قرارات إزالة، وذلك بتوجيهات الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية بالتصدى بكل حسم لعدم إقامة أى مبانى مخالفة وإزالتها .

وترأس الحملة كل من المهندس عبد العزيز عجاج رئيس حى أول المحلة، المهندس ياسر اليمانى مدير الإدارة الهندسية بالحى ، وبالتنسيق مع مأمور قسم أول المحلة الكبرى والقوة المرافقة ، والمقاول الثانوى لإزالات

وأسفرت الحملة عن تنفيذ ثلاث قرارات ازالة لعدد اثنين عقار بشارع مصطفى كامل منطقة ابو راضى، من قيام المخالف ببناء الادوار التاسع والعاشر العلوى فى العقار الاول بارقام 817 و831 لسنة 2020 بمساحة 170متر ، والعقار الثانى للدور السادس عشر علوى برقم 863لسنة 2020 بمساحة 400 متر بالمخالفة القانون 119 لسنة 2008 ولائحتية التنفيذية وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف .

وكان طارق رحمى محافظ الغربية، أعلن عن تنفيذ 51 قرار إزالة لاسترداد أراضى أملاك الدولة وعدم استغلالها، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وقرارات رئيس مجلس الوزراء .

أوضح محافظ الغربية، فى بيان له اليوم ، أنه تم تنفيذ حملة إزالة موسعة بالتنسيق مع قوات الامن ، أسفرت عن تنفيذ 8 قرارات إزالة لتعديات على الأراضى الزراعية فى مركزى طنطا والمحلة الكبرى على مساحة 21 قيراط و 4 سهم ، و 4 قرارات إزالة لمخالفات بناء بحى اول وثان طنطا، على مساحة 880 متر .

كما أسفرت الحملة عن تنفيذ 39 قرار إزالة لتعديات على أراضى املاك الدولة فى مركز بسبون ومركز المحلة الكبرى بإجمالى مساحة 1526 متر ، شملت 11 حالة تعد أملاك الآثار ، و 19 حالة تعد على أملاك الري، و 9 حالة تعد على أملاك نهر النيل .



إزالة الطوابق المخالفة.



إزالة الطوابق المخالفة