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حميات الأقصر تنفى وفاة حالات لنفاد الأكسجين وتؤكد: أسطوانات مجهزة بجوار كل سرير

الإثنين، 01 يونيو 2020 08:51 ص
حميات الأقصر تنفى وفاة حالات لنفاد الأكسجين وتؤكد: أسطوانات مجهزة بجوار كل سرير الدكتور محمد الرملى مدير مستشفي الحميات بالأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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صرح الدكتور محمد الرملى مدير مستشفي الحميات بمحافظة الأقصر، اليوم الإثنين، أنه لا صحه لما تداولته بعض مواقع التواصل الإجتماعي عن وفاة بعض الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، داخل المستشفي نتيجة نفاذ تنك الأكسجين بالمستشفي، مؤكدا أن حدوث حالات الوفاة يومياً داخل مستشفيات الفرز أو العزل هو المعدل اليومى لشدة تأثير مضاعفات الفيروس.

وأضاف مدير مستشفي الحميات بمحافظة الأقصر، فى بيان صحفى، أن ما حدث داخل المستشفى هو وجود عطل مفاجئ أدي إلي إستخدام اسطوانات الأكسجين كبديل، وذلك لحين إصلاح العطل والبالغ عددهم 50 أسطوانة مملؤة ومجهزة بالمستشفي، بالإضافة إلي 15 جهاز "نوبيليزر" وعدد إثنين مولد أكسجين، وتم إصلاح العطل بعدها وتسير عملية خدمة المصابين بصورة طبيعية.

وأوضح الدكتور محمد الرملى، أن حدوث حالات وفاة يومياً من داخل مستشفيات الفرز أو العزل، هو المعدل اليومي نتيجه مضاعفات تأثير الفيرس وشده تأثيره على أشخاص دون الآخر، وأنه لا يوجد تقصير فى خدمة أي مصاب أو مشتبه به داخل المستشفى.

وكان قد أعلن مستشفى حميات الأقصر بقيادة الدكتور محمد الرملى مدير عام المستشفى أنه نظراً لزيادة عدد الحالات التى تحتاج إلى عناية مركزة ولأن إدارة المستشفى تحاول دائماً أن تبحث عن الحلول التى تسهل على المواطن كل المشاكل التى تنتج من زيادة عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، فقد تقرر فتح قسم العناية المركزة بمستشفى العديسات ليستقبل مرضى الكورونا فى الحالات التى تحتاج إلى رعاية مركزة، مضيفاً أن عدد أسرة العناية المركزة بمستشفى العديسات يبلغ 21 سريراً، وذلك بالإضافة إلى أنه يتم تجهيز عدد 5 أسرة عناية مركزة بمستشفى حميات الأقصر، وتم افتتاحهم بعد اكتمال التجهيز وتوفير كل مستلزمات الغرفة.

 


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