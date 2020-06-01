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حملة نظافة مكبرة لرفع القمامة بشوارع المحلة

الإثنين، 01 يونيو 2020 11:14 ص
حملة نظافة مكبرة لرفع القمامة بشوارع المحلة حملة نظافة مكبرة بشوارع المحلة
الغربية – عادل ضرة

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نفذ حى ثان المحله الكبرى بمحافظه الغربيه برئاسه المحاسب محمد صلاح عبد الوهاب، حملة نظافة مكبرة صباح اليوم الاثنين بشوارع المدينة بنطاق الحي بتوجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، واللواء حاتم زين العابدين رئيس مدينة المحلة بتكثيف حملات النظافة العامة بشوارع المدن والاحياء حفاظا على المظهر العام. شارك في الحملة معدات جهاز النظافه بالحى.

واستهدفت الحملة عدة مناطق بنطاق الحى منها شارع الترعه ومطلع كوبري الفريق رضا حافظ و أول طريق سكةزفتى وأمام موقف زفتى وأمام مبنى حي ثان المحلة، وتم نقل القمامة الي مصنع تدوير القمامة باول طريق الجابريه. وكان حى ثان المحلة الكبرى برئاسة المحاسب محمد صلاح عبد الوهاب قد نفذ امس حملة نظافة مكبرة بطريق نادى الشرطة الرئيسى بتوجيهات الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، واللواء حاتم زين العابدين رئيس مدينة المحلة، بتكثيف حملات النظافة العامة بشوارع المحافظة.

شارك فى الحملة لمياء خليفة نائب رئيس حى ثان المحلة وجهاز بالحي، واستهدفت الحملة أعمال تطوير شارع نادى الشرطة حيث يبلغ طوله حوالى 500 متر وهو من الشوارع ذات أهمية كبيرة بنطاق الحى حيث يربط مابين منطقة نعمان الأعصر وكوبرى الرباط وطريق المحلة زفتي، وتم رفع تراكمات القمامة والأتربة بطول الشارع ودهان الأعمدة الكهربائية بألوان علم مصر، وصيانة كشافات الإنارة.

وكان الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، قد أعلن السبت الماضى ، عن تنفيذ 51 قرار إزالة لاسترداد أراضى أملاك الدولة وعدم استغلالها، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وقرارات رئيس مجلس الوزراء .

وأوضح محافظ الغربية، فى بيان، أنه تم تنفيذ حملة إزالة موسعة بالتنسيق مع قوات الأمن، أسفرت عن تنفيذ 8 قرارات إزالة لتعديات على الأراضى الزراعية فى مركزى طنطا، والمحلة الكبرى على مساحة 21 قيراط و 4 سهم، و 4 قرارات إزالة لمخالفات بناء بحى اول وثان طنطا، على مساحة 880 متر . كما أسفرت الحملة عن تنفيذ 39 قرار إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة فى مركز بسبون ومركز المحلة الكبرى بإجمالى مساحة 1526 متر، شملت 11 حالة تعد أملاك الآثار، و 19 حالة تعد على أملاك الرى، و 9 حالة تعد على أملاك نهر النيل .

من ناحيه أخرى أكد الدكتور طارق رحمى فى بيان له، محافظ الغربية على التصدى بكل حزم وحسم لكافة أشكال التعديات على اراضى أملاك الدولة أو الأراضى الزراعية أو البناء المخالف، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، وتنفيذ قرارات مجلس الوزراء الصادرة بهذا الشأن . وأوضح عادل داوود رئيس حى أول طنطا، أنه تم إحالة 20 مخالفة


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