وأشار البيان إلى إيقاف الدوام الرسمي في كل الدوائر والمؤسسات الحكومية في إقليم كردستان باستثناء عمل الوزراء ومكاتبهم للمدة المحددة، مبيناً إنه سيتم إغلاق كل الأماكن والمحلات، باستثناء الصيدليات والمخابز، حيث سيسمح بفتحها من الساعة السادسة صباحاً وحتى الثانية عشرة ظهراً، ويشمل الحظر كذلك كل المواقع الدينية والمعابد. 