بغداد (أ ش أ)

أعلنت حكومة اقليم كردستان، اليوم الاثنين، عن فرض حظر شامل للتجوال، فى عموم مدن الاقليم، وقالت وزارة داخلية اقليم كردستان - فى بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (نينا) - إنها قررت بعد استشارة رئيس الحكومة ونائبه ووزير الصحة، بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا وحماية الأمن الصحي للإقليم، منع التنقل بين كل من محافظات أربيل والسليمانية ودهوك وحلبجة وإدارتي رابرين وكرميان المستقلتين بشكل تام، اعتباراً من اليوم وحتى 6 يونيو الجاري، وتضمنت القرارات حظر التجوال للمشاة والسيارات بشكل كامل داخل كل المحافظات والإدارات المستقلة، وتوقيع العقوبة على كل من يخالف هذا القرار.