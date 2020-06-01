اليوم السابع
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حكة وصلع ومشاكل جنسية..أعراض لا تبوح بها السيدات وتدل على أمراض خطيرة

الإثنين، 01 يونيو 2020 05:00 ص
حكة وصلع ومشاكل جنسية..أعراض لا تبوح بها السيدات وتدل على أمراض خطيرة سيدة تعاني من متاعب
كتبت نهير عبد النبى

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هناك العديد من المشاكل الصحية التى يصعب على النساء البوح عنها كنوع من الحرج ولكنها تؤثرعلى حالتهن الصحية وتعرضهن لمشاكل خطيرة، وحسب ما ذكرته جريدة الديلى ميل البريطانية، قال الأطباء أن سرطان عنق الرحم يتم اكتشافه عند السيدات بعد فوات الآوان لأن العديد منهن لا يذهبن للطبيب عند ظهور الأعراض.

ومن الأعراض التى تظهر على أغلب السيدات ويهملن الاستفسار عنها قال الاطباء

الحكة الشديدة سواء فى المهبل أو الفرج من الأعراض التى تهملها السيدات، حيث تعاني امرأة واحدة من كل عشرة في المملكة المتحدة من حكة في الأعضاء التناسلية على المدى الطويل، وبصرف النظرعن الحرق والتهيج، فقد تتسبب أيضًا في كسر الجلد، مما يؤدي إلى النزيف والتهابات الجلد.

وتقول Paula Briggs ، مستشارة الصحة الجنسية والإنجابية ان الحكة عادة ما تكون مرتبطة بالجفاف، وهو أمر شائع في وقت انقطاع الطمث، بسبب نقص هرمون الاستروجين الذي يحافظ على الأغشية الرقيقة للمهبل والفرج، لكن الرضاعة الطبيعية  واستخدام حبوب منع الحمل ، وأدوية سرطان الثدي والأدوية الأخرى يمكن أن تحفزها أيضًا.

في حالات نادرة جدًا، يمكن أن تكون الحكة علامة على سرطان الفرج وسيستمر الجفاف للأبد إذا لم يتم علاجه فورا.

لحسن الحظ ، يمكن للكريمات أو الفصائل التي تحتوي على هرمون الاستروجين تحسين جودة الجلد وتقليل الحكة، ولكن يجب أن يحيلك طبيبك أيضًا إلى طبيب أمراض النساء أو طبيب الأمراض الجلدية لاستبعاد سرطان الجلد، لأن الأعراض متشابهة.

تعاني العديد من النساء من عدم الراحة في بعض الأحيان أثناء ممارسة العلاقة الزوجية، ولكن يجب دائمًا فحص الألم المستمر أو النزيف لأن ذلك يدل على وجود مشكلة خاصة بالهرمونات أوعنق الرحم أو بعض الأمراض السرطانية المختلفة

ويمكن إجراء فحص الدم للتحقق من علامات سرطان المبيض، يقيس مستويات بروتين يسمى CA125، والتي قد تكون موجودة إذا كان هناك ورم، إذا كان الألم سطحيًا، يمكن للطبيب العام أن يصف كريمات الهرمونات والمطريات ومواد التشحيم.

وحوالي نصف النساء فوق سن 65 سنة لديهم وراثة نمط الصلع، والمعروف باسم الصلع الوراثي، ولكن يمكن أن يحدث أيضًا بسبب انخفاض مستويات هرمون الاستروجين بعد انقطاع الطمث، مما يضر بصيلات الشعر.

وقالت عضوة حزب المحافظين نادين دوريزأن فقدان شعرها التدريجي بعد انقطاع الطمث جعلها تبكي كل صباح.

بصرف النظر عن انقطاع الطمث ، قد يكون هناك نقص في العناصر الغذائية ، مثل الزنك والحديد ، أو حتى مشاكل الغدة الدرقية،  وحوالي 2 % من السكان مصابون بالحاصة البقعية ، حيث تتلف بصيلات الشعر بسبب خلل في جهاز المناعة ، مما يتسبب في بقع تساقط الشعر أو الصلع الكلي.

يمكن لفحوصات الدم التي يجريها الطبيب العام أن تحدد أي نقص هرموني أو درقي أو فيتاميني، إذا كان نقص الحديد، على سبيل المثال، يمكن معالجته بالمكملات الغذائية، بينما تستجيب مشاكل الغدة الدرقية جيدًا للعلاج بهرمون هرمون الغدة الدرقية.


ألم المهبل

السدات

ألم

أعراض

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