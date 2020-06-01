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حزب مغربى يقترح إلغاء "عيد الأضحى" هذا العام بسبب كورونا

الإثنين، 01 يونيو 2020 07:46 م
حزب مغربى يقترح إلغاء "عيد الأضحى" هذا العام بسبب كورونا أضاحى عيد الأضحى المبارك - أرشيفية
كتب مصطفى عنبر

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رفع حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي مقترحاً إلى رئيس الحكومة قصد إلغاء عيد الأضحى هذه السنة، وذلك بسبب تداعيات فيروس "كورونا" المستجد على البلاد. وفقا لموقع هسبريس المغربى.

 

واعتبر حزب الطليعة، خلال اجتماع عقده رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، مع الأحزاب غير الممثلة في البرلمان، أن إلغاء الاحتفال بعيد الأضحى (ذبح الأضاحي) هو مقترح "وجيه"، وسبق للمغرب أن طبقه في سنوات الجفاف والحرب في بداية الثمانينيات.

 

وقال التنظيم السياسي اليساري إن غالبية المواطنين المغاربة لن تكون هذه السنة قادرة عل على اقتناء الأضاحى، وحتى بالنسبة للقادرين على ذلك، من الأفضل المساهمة بمبلغها لصندوق دعم كوفيد-19".


المغرب

عيد الاضحى

الاجزاب المغربية

حزب مغربى

الحكومة المغربية

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