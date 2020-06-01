حريق بغرفة كهرباء غرب الإسكندرية وندب الأدلة الجنائية للمعاينة

الإسكندرية - أسماء على بدر

أمر المستشار مصطفى المنشاوى رئيس نيابة الدخلية بالإسكندرية بندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق غرف الكهرباء العمومى بمنطقة العجمى، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة وسؤال شهود العيان عن الحريق.

تلقى اللواء سامى غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة الدخيلة يفيد بورود بلاغ من غرفة العمليات بشركة كهرباء الإسكندرية، بنشوب حريق فى غرفة كهرباء عمومية بشارع السلام غرب المدينة، بمنطقة الهانوفيل دائرة الفسم دون إصابات أو خسائر بشرية.

على الفور انتقل ضباط مباحث القسم وقوات الحماية المدنية إلى مكان الواقعة وسيارات الإطفاء ومعداتها، وتمت السيطرة على النيران وإخمادها بواسطة سيارات الإطفاء، وذلك لمنع امتداد النيران إلى المبانى المجاورة.

وبالمعاينة الأولية والفحص تبين أن سبب الحريق حدوث ماس كهربائى داخل الغرفة، ما تسبب فى اشتعالها دون حدوث إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

وفى سياق آخر نشب حريق فى شقة سكنية فى منطقة العصافرة شرق الإسكندرية دون إصابات، بسبب ماس كهربائى، وتم فصل التيار الكهربائى عن العقار لحين الانتهاء من عملية الإطفاء.

وكان قد تبلغ للحماية المدنية بالإسكندرية بلاغا يفيد بوجود حريق فى شقة سكنية فى شارع 30، بمنطقة العصافرة، وانتقلت سيارتين من الحماية المدنية لمكان الحادث، وتمت السيطرة على الحريق، وتحرير محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة.