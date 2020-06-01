اليوم السابع
Ads
الإثنين، 01 يونيو 2020 10:22 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

حريق بغرفة كهرباء غرب الإسكندرية وندب الأدلة الجنائية للمعاينة

الإثنين، 01 يونيو 2020 09:47 ص
حريق بغرفة كهرباء غرب الإسكندرية وندب الأدلة الجنائية للمعاينة سيارات اطفاء - أرشيفية
الإسكندرية - أسماء على بدر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أمر المستشار مصطفى المنشاوى رئيس نيابة الدخلية بالإسكندرية بندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق غرف الكهرباء العمومى بمنطقة العجمى، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة وسؤال شهود العيان عن الحريق.

تلقى اللواء سامى غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة الدخيلة يفيد بورود بلاغ من غرفة العمليات بشركة كهرباء الإسكندرية، بنشوب حريق فى غرفة كهرباء عمومية بشارع السلام غرب المدينة، بمنطقة الهانوفيل دائرة الفسم دون إصابات أو خسائر بشرية.

على الفور انتقل ضباط مباحث القسم وقوات الحماية المدنية إلى مكان الواقعة وسيارات الإطفاء ومعداتها، وتمت السيطرة على النيران وإخمادها بواسطة سيارات الإطفاء، وذلك لمنع امتداد النيران إلى المبانى المجاورة.

وبالمعاينة الأولية والفحص تبين أن سبب الحريق حدوث ماس كهربائى داخل الغرفة، ما تسبب فى اشتعالها دون حدوث إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

وفى سياق آخر نشب حريق فى شقة سكنية فى منطقة العصافرة شرق الإسكندرية دون إصابات، بسبب ماس كهربائى، وتم فصل التيار الكهربائى عن العقار لحين الانتهاء من عملية الإطفاء.

وكان قد تبلغ للحماية المدنية بالإسكندرية بلاغا يفيد بوجود حريق فى شقة سكنية فى شارع 30، بمنطقة العصافرة، وانتقلت سيارتين من الحماية المدنية لمكان الحادث، وتمت السيطرة على الحريق، وتحرير محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة.


الاسكندريه

اخبار مصر

اخبار المحافظات

امن الاسكندريه

حريق غرفة كهرباء

الكهرباء العمومى بمنطقة العجمى

نيابة الدخيلة

مدير امن الاسكندرية

شركة كهرباء الاسكندرية

اخبار الحوادث

اخبار مصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
رئيس الوزراء يرأس اجتماع مجلس المحافظين عبر الفيديو كونفرانس

رئيس الوزراء يرأس اجتماع مجلس المحافظين عبر الفيديو كونفرانس

ارتفاع درجات الحرارة بكافة الأنحاء اليوم .. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

ارتفاع درجات الحرارة بكافة الأنحاء اليوم .. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

ارتفاع أسعار الذهب بمستهل تعاملات الأسبوع .. وعيار 21 يسجل 767 جنيها

ارتفاع أسعار الذهب بمستهل تعاملات الأسبوع .. وعيار 21 يسجل 767 جنيها

البابا تواضروس يترأس قداس عيد دخول المسيح مصر دون حضور جماهيرى

البابا تواضروس يترأس قداس عيد دخول المسيح مصر دون حضور جماهيرى

نيويورك تايمز: مخاوف من موجة ثانية من كورونا بسبب احتجاجات أمريكا

نيويورك تايمز: مخاوف من موجة ثانية من كورونا بسبب احتجاجات أمريكا

"التضامن" تبدأ اليوم صرف جميع معاشات يونيو من خلال ماكينات الصراف الآلى

"التضامن" تبدأ اليوم صرف جميع معاشات يونيو من خلال ماكينات الصراف الآلى

الكهرباء: برنامج القراءة الموحد يسمح للمواطن مراجعة صور العداد لمدة 3 أشهر

الكهرباء: برنامج القراءة الموحد يسمح للمواطن مراجعة صور العداد لمدة 3 أشهر

الحكومة: 450 ألف أسرة مشمولة بمظلة التأمين الصحى الشامل بالعام الجديد

الحكومة: 450 ألف أسرة مشمولة بمظلة التأمين الصحى الشامل بالعام الجديد

بالاسم ورقم الجلوس.. نتائج الشهادة الإعدادية بـ11 محافظة

بالاسم ورقم الجلوس.. نتائج الشهادة الإعدادية بـ11 محافظة

اليوم.. عودة خدمات الأحوال المدنية والجوازات والفيش والمرور

اليوم.. عودة خدمات الأحوال المدنية والجوازات والفيش والمرور

عودة الحركة فى الشوارع والميادين بعد ساعة من انتهاء اليوم الـ68 من حظر التجول

عودة الحركة فى الشوارع والميادين بعد ساعة من انتهاء اليوم الـ68 من حظر التجول

التعليم: متوقع زيادة فى تنسيق الثانوى العام من 15 لـ 20 درجة عن العام الماضى

التعليم: متوقع زيادة فى تنسيق الثانوى العام من 15 لـ 20 درجة عن العام الماضى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة