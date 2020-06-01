اليوم السابع
Ads
الإثنين، 01 يونيو 2020 06:10 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

حرق جثث ضحايا فيروس كورونا بالعاصمة الهندية.. صور

الإثنين، 01 يونيو 2020 05:31 م
حرق جثث ضحايا فيروس كورونا بالعاصمة الهندية.. صور ضحايا كورونا فى الهند
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وقف طابور من سيارات الإسعاف خارج محرقة الجثث الرئيسية في العاصمة الهندية نيودلهي اليوم الاثنين، مع استمرار ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد.

إخراج الجثة استعدادا للدفن
إخراج الجثة استعدادا للدفن

 

الاستعداد لحرق الجثة
الاستعداد لحرق الجثة

 

الجثة داخل سيارة الدفن
الجثة داخل سيارة الدفن

 

دفن الجثة
دفن الجثة

 

وقالت وزارة الصحة اليوم الاثنين، إن عدد حالات الإصابة في الهند تجاوز 190 ألفا لتتخطى بذلك فرنسا وتصبح سابع أعلى دولة في العالم من حيث عدد المصابين بفيروس كورونا في الوقت الذي بدأت فيه الحكومة تخفيف قيودها بعد أن جعلت إجراءات العزل العام المفروضة منذ شهرين الملايين بدون عمل. وسجلت الهند ما يزيد على 5000 حالة وفاة.

 

في نيجامبود غات الواقعة على ضفاف نهر يامونا، قال أقارب متوفين جراء فيروس كورونا وموظفون إن نقص المهنيين الطبيين المدربين على التعامل مع جثث الضحايا أدى إلى عمليات تأخير.

وتناثر الرماد من محارق الجنازات ليزيد حرارة الصيف في الهند حيث وصلت درجات الحرارة في دلهي بالفعل إلى 47 درجة مئوية.

وقال سوريندرا موهان جوبتا، شقيق فيرندرا جوبتا (50 عاما) المتوفى بسبب إصابته بكورونا، إن عائلته دفعت 20 ألف روبية هندية (265 دولارا) لشركة إسعاف خاصة.

وأضاف "إنها مكلفة للغاية، لكننا لا نزال بانتظارها"، في حين دخل أفراد الأسرة الآخرون في جدال مع عاملين في محرقة الجثث حول التأخير.

وقال سائق سيارة الإسعاف جاي كومار "يجب أن يبقى الجسد في سيارة الإسعاف حتى يتم الاتصال برقمنا. وأحيانا يتعين علي الانتظار لمدة خمس ساعات تقريبا".  


كورونا

محارق جثث

الهند

نيوديلهى

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الهند تسجل 8392 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. وارتفاع الإجمالى لـ190535حالة

الإثنين، 01 يونيو 2020 09:14 ص

الهند تبدأ تحديد المناطق الأكثر خطرة لاستمرار عزلها خوفا من تفشى كورونا

الإثنين، 01 يونيو 2020 01:00 ص

باختصار..أهم الأخبار العربية والعالمية حتى منصف الليل..مسئولون: احتجاجات أمريكا تنذر بموجة كورونا ثانية.. الهند تطرد مسئولين باكستانيين وتتهمهم بالتجسس.. حاكم دبى: الإمارات دخلت مرحلة عودة الحياة الاقتصادية

الإثنين، 01 يونيو 2020 12:00 ص

باكستان: طرد الهند اثنين من دبلوماسينا "انتهاك صارخ" للأعراف الدبلوماسية

الأحد، 31 مايو 2020 11:48 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
11 نهائى × 36 يوما أمام برشلونة لحسم لقب الليجا فى موسم كورونا

11 نهائى × 36 يوما أمام برشلونة لحسم لقب الليجا فى موسم كورونا

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 1-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 1-6-2020

صور..التزام المواطنين بالكمامات بالأحوال المدنية والجوازات والمرور

صور..التزام المواطنين بالكمامات بالأحوال المدنية والجوازات والمرور

الأهلى السعودى يخطف الجزائرى حسين بن عيادة هدف الأهلى والزمالك

الأهلى السعودى يخطف الجزائرى حسين بن عيادة هدف الأهلى والزمالك

الوصل الإماراتى ينافس الشباب السعودى على ضم وليد أزارو

الوصل الإماراتى ينافس الشباب السعودى على ضم وليد أزارو

حازم إمام: كل الزملكاوية مؤمنون بأحقية الزمالك فى لقب نادى القرن وليس الأهلى

حازم إمام: كل الزملكاوية مؤمنون بأحقية الزمالك فى لقب نادى القرن وليس الأهلى

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالدقهلية بنسبة نجاح 98.6%

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالدقهلية بنسبة نجاح 98.6%

فيديو.. وزير التعليم العالى: 117 ألف إصابة بكورونا فى مصر وفق دراسة افتراضية

فيديو.. وزير التعليم العالى: 117 ألف إصابة بكورونا فى مصر وفق دراسة افتراضية

محمد هنيدى يطمئن جمهوره ويكشف لليوم السابع تفاصيل إجرائه قسطرة بالقلب

محمد هنيدى يطمئن جمهوره ويكشف لليوم السابع تفاصيل إجرائه قسطرة بالقلب

محافظ الدقهلية يوجه رسالة شكر للجيش الأبيض بعد شفائه من كورونا.. فيديو

محافظ الدقهلية يوجه رسالة شكر للجيش الأبيض بعد شفائه من كورونا.. فيديو

رئيس الوزراء: الأسبوعان المقبلان سيشهدان ارتفاع معدلات الإصابة بكورونا

رئيس الوزراء: الأسبوعان المقبلان سيشهدان ارتفاع معدلات الإصابة بكورونا

نقيب المحامين يتقدم ببلاغ عن جرائم غسيل الأموال والأضرار عمدا بأموال النقابة

نقيب المحامين يتقدم ببلاغ عن جرائم غسيل الأموال والأضرار عمدا بأموال النقابة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة