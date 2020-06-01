حالتا وفاة و4 مصابين فى حادثة انهيار شرفة منزل بشرق الإسكندرية

ارتفع عدد الوفيات فى انهيار شرفة بشارع وهران شرق الإسكندرية بمنطقة العصافرة إلى حالتين تصادف مرورهما أثناء انهيار الشرفة وإصابة 4 وتم نقل الجثتين إلى مشرحة الإسعاف بعد إخطار النيابة، كما تسبب الحادث فى تحطم سيارة ميكروباص كانت متواجدة أسفل العقار، تم إبلاغ الجهات الأمنية بالمحافظة ومسئولى الحى واستدعاء الإسعاف وتحرير محضر بالواقعة ووضع حواجز حديدية لمنع مرور المواطنين وإبلاغ غرفة عمليات المحافظة وجارى العرض على النيابة.
يذكر أنه وفقا للاحصائية الاخيرة التى أجرتها محافظة الإسكندرية ، لبيان العقارات التى تمثل خطورة على أرواح السكان ، تبين أن حى وسط التابع له منطقة "كوم الدكة "يوجد به 916 عقار أيل للسقوط ، ووفق الإحصائية تنوعت أسباب عدم تنفيذ قرارات الإزالة ما بين صعوبة فى التنفيذ حرصا على أساسات العقار فى حالة تخفيف الأحمال ،كما يوجد عقارات مأهولة بالسكان ويرفضون ساكنوها الإخلاء، بالإضافة إلى وجود بعض العقارات عليها نزاع قضائى.
وقد بدأ حى وسط الإسكندرية فى شن حملات متتالية لهدم العقارات الآيلة للسقوط مع بداية فصل الشتاء، وكان لمنطقة كوم الدكة النصيب الأكبر فى تلك الحملات حيث قام الحى تحت إشراف رئيس حي وسط بأعمال هدم 6 عقارات تم تسليمها لمقاول المنشآت الايلة للسقوط لما تمثله من خطورة داهمة علي الأرواح.
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