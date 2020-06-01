اليوم السابع
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حالات الإصابة بفيروس كورونا فى تشيلى تتجاوز 100 ألف حالة

الإثنين، 01 يونيو 2020 05:42 م
حالات الإصابة بفيروس كورونا فى تشيلى تتجاوز 100 ألف حالة تفشى كورونا فى دول العالم
رويترز

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قال وزير الصحة في تشيلي اليوم الاثنين، إن حالات الإصابة بفيروس كورونا تجاوزت 100 ألف حالة مع تزايد حالات الإصابة في العاصمة سانتياجو مما يضع النظام الصحي في البلاد تحت ضغط غير عادي.

وقالت وزارة الصحة إن إجمالي حالات الإصابة بكورونا منذ بدء تفشي المرض في أوائل مارس وصل إلى 105159 حالة إضافة إلى وفاة 1113 شخصا . 

وقالت وزارة الصحة فى تشيلى، الأحد، إن أكثر من ألف شخص توفوا جراء فيروس كورونا المستجد كوفيد – 19، مع حدوث 827 حالة وفاة خلال شهر مايو وحده مع انتشار الجائحة بشكل سريع فى تشيلي.
 
وأضافت الوزارة، أنه يوجد فى تشيلى 99688 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس حتى الآن من بينها 1054 حالة وفاة.

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فيروس كورونا

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