حاكم نيويورك يدعو لإجراء إصلاح الجهاز الشرطى فى أمريكا

كتب أحمد عرفة

ذكر موقع روسيا اليوم أن أندرو كومو، حاكم ولاية نيويورك الأمريكية، دعا إلى إجراء إصلاح الجهاز الشرطي في الولايات المتحدة الأمريكية، بهدف حظر استخدام القوة المفرطة ووضعيات الخنق أثناء عمليات التدخل والتوقيف. وقال حاكم ولاية نيويورك الأمريكية: "لقد عبرنا عن غضبنا وإحباطنا بما فيه الكفاية.. المحتجون على حق، ولكن يجب إحداث الإصلاح الإيجابي".



وجاءت تصريحات حاكم ولاية نيويورك الأمريكية، تزامنا مع الاحتجاجات التى تشهدها الولايات المتحدة إثر مقتل الشاب جورج فلويد على يد شرطي، حيث أثار مقتل فلويد موجة غضب في جميع أنحاء البلاد من أسلوب معاملة الشرطة للأمريكيين من أصل أفريقي، وهو ما نتج عنه حالة استقطابا سياسيا وعرقيا في الوقت الذي بدأت فيه الولايات تخفيف إجراءات العزل العام المفروضة لمنع انتشار جائحة كورونا.



وفى وقت سابق شهدت مدن في مختلف أنحاء الولايات المتحدة، المزيد من الاضطرابات مع استمرار الاحتجاجات ضد وحشية الشرطة ومقتل جورج فلويد في مينيابوليس.



وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن الحرائق اشتعلت في عاصمة البلاد، بما في ذلك بالقرب من البيت الأبيض، في اليوم السادس من المظاهرات في جميع أنحاء البلاد.



وسط تزايد الغضب والإحباط من الفشل المتكرر لنظام الشرطة الأمريكي في معالجة العدد الهائل من الوفيات من الأمريكيين الأفارقة غير المسلحين على أيدي الضباط ، فرض رؤساء البلديات في أكثر من اثنتي عشرة مدينة حظر التجول واستدعى حكام ست ولايات الحرس الوطني لكن هذه الخطوة لم تردع المتظاهرين من التجمع مرة أخرى في العديد من المدن، ومنذ وفاة فلويد الأسبوع الماضي تم اعتقال أكثر من 4100 متظاهر.