اليوم السابع
Ads
الإثنين، 01 يونيو 2020 09:09 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

حاكم نيويورك يدعو لإجراء إصلاح الجهاز الشرطى فى أمريكا

الإثنين، 01 يونيو 2020 08:37 م
حاكم نيويورك يدعو لإجراء إصلاح الجهاز الشرطى فى أمريكا أندرو كومو حاكم نيويورك
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ذكر موقع روسيا اليوم أن أندرو كومو، حاكم ولاية نيويورك الأمريكية، دعا إلى إجراء إصلاح الجهاز الشرطي في الولايات المتحدة الأمريكية، بهدف حظر استخدام القوة المفرطة ووضعيات الخنق أثناء عمليات التدخل والتوقيف. وقال حاكم ولاية نيويورك الأمريكية: "لقد عبرنا عن غضبنا وإحباطنا بما فيه الكفاية.. المحتجون على حق، ولكن يجب إحداث الإصلاح الإيجابي".

وجاءت تصريحات حاكم ولاية نيويورك الأمريكية، تزامنا مع الاحتجاجات التى تشهدها الولايات المتحدة إثر مقتل الشاب جورج فلويد على يد شرطي، حيث أثار مقتل فلويد موجة غضب في جميع أنحاء البلاد من أسلوب معاملة الشرطة للأمريكيين من أصل أفريقي، وهو ما نتج عنه حالة استقطابا سياسيا وعرقيا في الوقت الذي بدأت فيه الولايات تخفيف إجراءات العزل العام المفروضة لمنع انتشار جائحة كورونا.

وفى وقت سابق شهدت مدن في مختلف أنحاء الولايات المتحدة، المزيد من الاضطرابات مع استمرار الاحتجاجات ضد وحشية الشرطة ومقتل جورج فلويد في مينيابوليس.

وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن الحرائق اشتعلت في عاصمة البلاد، بما في ذلك بالقرب من البيت الأبيض، في اليوم السادس من المظاهرات في جميع أنحاء البلاد.

وسط تزايد الغضب والإحباط من الفشل المتكرر لنظام الشرطة الأمريكي في معالجة العدد الهائل من الوفيات من الأمريكيين الأفارقة غير المسلحين على أيدي الضباط ، فرض رؤساء البلديات في أكثر من اثنتي عشرة مدينة حظر التجول واستدعى حكام ست ولايات الحرس الوطني لكن هذه الخطوة لم تردع المتظاهرين من التجمع مرة أخرى في العديد من المدن، ومنذ وفاة فلويد الأسبوع الماضي تم اعتقال أكثر من 4100 متظاهر.


امريكا

نيويورك

جورج فلويد

مظاهرات

أندرو كومو

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

خبير استراتيجى: حوادث القتل العنصرية فى أمريكا قلت فى عهد ترامب

الإثنين، 01 يونيو 2020 07:12 م

محلل سياسى: احتجاجات أمريكا الآن نتيجة حالة احتقان دائمة فى الحياة السياسية

الإثنين، 01 يونيو 2020 07:12 م

روسيا تتهم أمريكا وحلفائها بإجراء تدريبات عسكرية "استفزازية" بالقرب من البلاد

الإثنين، 01 يونيو 2020 06:06 م

أمريكا على صفيح ساخن.. التخريب يعم الاحتجاجات.. سرقة سيارات فاخرة من معرض مرسيدس.. مجهولون ينهبون متاجر ويهربون من نوافذها.. وآخرون يحرقون ممتلكات مشرد.. والشرطة تعتقل شابا تورط فى حرق مقر محكمة.. فيديو وصور

الإثنين، 01 يونيو 2020 05:58 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ69 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ69 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

محكمة الإسكندرية تطبق إجراءات الوقاية من كورونا.. الكمامة والتباعد الاجتماعى شرطان أساسيان.. 15 فردا داخل القاعة.. ورئيس المحكمة: نحرص على سلامة المواطنين.. وممنوع استقبال غير الملتزمين بالتعليمات.. صور وفيديو

محكمة الإسكندرية تطبق إجراءات الوقاية من كورونا.. الكمامة والتباعد الاجتماعى شرطان أساسيان.. 15 فردا داخل القاعة.. ورئيس المحكمة: نحرص على سلامة المواطنين.. وممنوع استقبال غير الملتزمين بالتعليمات.. صور وفيديو

فيديو وصور.. أول حوار لمحافظ الدقهلية بعد عودته للعمل وشفائه من كورونا.. مختار: زوجتى وأسرتى بخير وهذه قائمة بأدوية تناولتها خلال علاجى.. ويوجه رسالة شكر للقيادة السياسية ووزارة الصحة ورجال الجيش الأبيض

فيديو وصور.. أول حوار لمحافظ الدقهلية بعد عودته للعمل وشفائه من كورونا.. مختار: زوجتى وأسرتى بخير وهذه قائمة بأدوية تناولتها خلال علاجى.. ويوجه رسالة شكر للقيادة السياسية ووزارة الصحة ورجال الجيش الأبيض

تليجراف: شركات الطيران البريطانى تطلب استثناء القادمين من مصر و44 دولة من العزل

تليجراف: شركات الطيران البريطانى تطلب استثناء القادمين من مصر و44 دولة من العزل

الصحة العالمية: المدخنون من ضمن الفئات الأكثر تعرضا للإصابة بفيروس كورونا

الصحة العالمية: المدخنون من ضمن الفئات الأكثر تعرضا للإصابة بفيروس كورونا

11 نهائى × 36 يوما أمام برشلونة لحسم لقب الليجا فى موسم كورونا

11 نهائى × 36 يوما أمام برشلونة لحسم لقب الليجا فى موسم كورونا

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 1-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 1-6-2020

صور..التزام المواطنين بالكمامات بالأحوال المدنية والجوازات والمرور

صور..التزام المواطنين بالكمامات بالأحوال المدنية والجوازات والمرور

الأهلى السعودى يخطف الجزائرى حسين بن عيادة هدف الأهلى والزمالك

الأهلى السعودى يخطف الجزائرى حسين بن عيادة هدف الأهلى والزمالك

الوصل الإماراتى ينافس الشباب السعودى على ضم وليد أزارو

الوصل الإماراتى ينافس الشباب السعودى على ضم وليد أزارو

حازم إمام: كل الزملكاوية مؤمنون بأحقية الزمالك فى لقب نادى القرن وليس الأهلى

حازم إمام: كل الزملكاوية مؤمنون بأحقية الزمالك فى لقب نادى القرن وليس الأهلى

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالدقهلية بنسبة نجاح 98.6%

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالدقهلية بنسبة نجاح 98.6%

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة