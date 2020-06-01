جيش مالى يعلن التصدى لهجوم إرهابى وسط البلاد وسقوط ضحايا

باماكو أ ش أ

أعلنت القوات المسلحة المالية، فجر اليوم الإثنين تصديها لهجوم إرهابى فى وسط البلاد.

وذكر الجيش المالى - فى بيان بثته الإذاعة المالية - أن القوات المسلحة المالية تعرضت لهجوم إرهابى فى منطقة موندورو التابعة لمحافظة موبتي، مشيرا إلى عدم وقوع خسائر فى صفوف القوات المسلحة.

وكان جيش مالى أعلن فى تغريدة على تويتر، إن مسلحين يشتبه أنهم متشددون قتلوا نحو 30 جنديا فى هجوم على قاعدة عسكرية فى شمال شرق البلاد، كان الجيش أعلن إن جنديين قتلا فى الهجوم على القاعدة التى تقع فى بلدة تاركنت.