جريمة مكتملة الأركان.. دفن سجين تركى سرا بعد وفاته إثر صراع طويل مع المرض

كتب- هاشم الفخراني

توفي وفا كارتال أحد السجناء المرضى بسجن أديرنة فى تركيا بعد صراع مع المرض بعد أن رفضت السلطات التركية إخلاء سبيله، ولتكتمل الجريمة قام أحد رجال الشرطة بدفن السجين دون إخبار أهله وعدم مشاركتهم فى مراسم الجنازة، وتقول عائلة السجين وفا كارتال: "لقد فقدنا أخونا، ولكن يجب إخلاء سبيل السجناء الآخرين اللذين يعانون من حالة صحية متدهورة".

وفقد وفا كارتال حياته وقام رجل شرطة بدفن السجين بمقابر كيرتيك الموجودة فى مركز مدينة مانيسة التركية بعد أن قام بتغيير خط سير سيارة نقل الموتى التى كانت متوجهة إلى عائلة السجين، ليخبرهم بعد ذلك أنه تم دفن أخوهم دون مشاركتهم فى مراسم الدفن وتوديعهم له.

وأوضحت عائلة كارتال أن إبنهم كان قد حكم عليه قبل 26 عاماً فى 12 يناير عام 1994، بمحكمة أمن الدولة، وسجن نتيجة لمحاكمة غير عادلة ليبقى فى السجن طوال هذه الفترة.

وقال أفراد أسرته أن أمهم كانت قد ماتت قبل 4 سنوات قهراً على إبنها، وأنها "قضت السنوات العشر الأخيرة من حياتها تنظر إلى صورة وفا كارتال إبنها، وفى النهاية ماتت حزناً عليه".

وفى المقابلة الأخيرة قبل وباء فيروس كورونا كان أخوه الكبير قد قابله وقال له كارتال أن مرضه قد اشتد عليه، وقد دخل كارتال فى إضراب عن الطعام لمدة 96 يوماً ليتم نقله للمستشفى بعد ذلك لتلقى العلاج، وعلى الرغم من مرور 3 أشهر على تلك الواقعة لم يخضع كارتال لأى علاج طوال هذه الفترة مرة أخرى.