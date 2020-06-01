جامعة سوهاج تمنح جائزة "التسامح والحوار الدينى" للدكتور محمود فراج

سوهاج - محمود مقبول

أعلن اليوم الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، عن نتيجة جائزة "التسامح والحوار الديني" والتى تنظمها الجامعة باسم "فضيلة شيخ الأزهر السابق محمد سيد طنطاوى حيث فاز بالجائزة وقدرها 100 ألف جنيه هذا العام الدكتور محمود فراج ببحث تحت عنوان "التسامح الدينى أيقونة التوصل بين الماضى والحاضر سوهاج نموذجا"، وذلك خلال احتفالية مصغرة حضرها الدكتور أحمد سليمان، الدكتور مصطفى عبد الخالق نائبى رئيس الجامعة، الدكتور محمد حسانين مدير المنطقة الأزهرية، الأنبا باخوم أسقف سوهاج والمنشاة، والمراغة، الشيخ على تيفور وكيل وزارة الأوقاف، الدكتور ماهر عبد الخالق وكيل وزارة التربية والتعليم، الدكتور نبيل سعد الاستاذ المتفرغ بكلية التربية.

واستهل رئيس الجامعة اللقاء بدقيقة حداد على روح الأمام الأكبر الراحل الشيخ محمد سيد طنطاوى شيخ الأزهر السابق، والبابا شنودة بابا الإسكندرية، مشيرا إلى أن اليوم هو ذكرى دخول العائلة المقدسة إلى مصر.

وقدم رئيس الجامعة الشكر للحضور وبدأ الدكتور فتوح خليل القائم بأعمال عميد كلية الآداب إدارة الجلسة باستعراض تاريخ الجائزة منذ عام 2010م ، ثم منحها لاول مرة فى عام 2013م ، ثم مراحل مسابقة هذا العام وكيفية تقييم البحوث المشاركة ولجان التحكيم الدكتور محمد حسانين مدير المنطقة الأزهرية بسوهاج تناول التسامح الدينى فى كافة الاديان، وأثره على المجتمع ككل.

وقال الأنبا باخوم أسقف سوهاج والمنشاة والمراغة، إن كلمة التسامح كلمة تحمل معانى كثيرة جدا فالإنسان المتسامح هو الإنسان القوي، لأن الله خلق البشر متسامحون يتعاونوا على البر والتقوي، لا على الأثم والعدوان، حيث إن الأديان كلها حثت على السلام والمحبة.

ووجه الشيخ على طيفور، وكيل وزارة الأوقاف، الشكر لرئيس الجامعة والأنبا باخوم، ذاكرا أن الأمام طنطاوى عالما جليلا كان له بيع فى العلم والتسامح الديني، مشيرا إلى إن المصريون يعرفون تماما كيف يتسامحون فيما بينهم لأن النسيج واحد، فالكنائس والمساجد توجه دائما أفراد المجتمع إلى المحبة والسلام.

وقال الدكتور محمود فراج، إن البحث تناول عدة محاور المحور الأول التسامح عبر التاريخ الإسلامي، المحور الثانى التعددية فى مصر الحديثة وفى المؤسسات، المبحث الثالث الدور المجتمعى والثقافى لحامعة سوهاج فى نشر التسامح والسلام فى المحافظة، المحور الرابع الثقافة بين التنوير والتكفير، المحور الخامس الدراسة التطبيقية على واقع المحافظة .

يذكر أن لجنة التحكيم ضمت كلا من، الدكتور أسامة الأزهرى مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، الأنبا باخوم أسقف سوهاج والمنشاه والمراغة، الدكتور فتوح خليل القائم بعمل عميد كلية الاداب، الدكتور محمد نبيل غنايم استاذ الشريعة الاسلامية بكلية دار العلوم، الدكتور نبيل سعد الأستاذ المتفرغ بكلية التربية .