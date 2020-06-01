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جامعة سوهاج تعلن عن جائزتها فى التسامح الدينى اليوم

الإثنين، 01 يونيو 2020 08:00 ص
جامعة سوهاج تعلن عن جائزتها فى التسامح الدينى اليوم جائزة التسامح والحوار الديني
سوهاج - محمود مقبول

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تعلن جامعة سوهاج، اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة نتيجة جائزة "التسامح والحوار الدينى"، التى تنظمها الجامعة باسم "فضيلة شيخ الأزهر السابق محمد سيد طنطاوى" رحمه الله .

وقال عزيز إن الجائزة أطلقتها الجامعة للتعبير عن التقارب والتسامح بين الأديان، وترسيخ ونشر كل ما يدعو للحوار الدينى، وتقدر قيمة جائزة المسابقة بـ100 ألف جنيه مصرى.

يذكر أن لجنة التحكيم ضمت كلا من الدكتور أسامة الأزهرى مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، الأنبا باخوم أسقف سوهاج والمنشاه والمراغة، الدكتور فتوح خليل القائم بعمل عميد كلية الآداب، الدكتور محمد نبيل غنايم أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم، الدكتور نبيل سعد الأستاذ المتفرغ بكلية التربية.

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