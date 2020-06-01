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توريد 122 ألف و906 طن قمح للشون والصوامع بالغربية

الإثنين، 01 يونيو 2020 12:22 م
توريد 122 ألف و906 طن قمح للشون والصوامع بالغربية توريد محصول القمح
الغربية - عادل ضرة

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أعلن المهندس علي عبدالجواد وكيل وزارة الزراعه بالغربية،أنه تم توريد 122 ألف و 906 طن و 556 كيلو حتي اليوم من خلال اللجنة العليا المشكلة برئاسة الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بواقع 209 طن لشركة المطاحن وللشركة المصرية 130 طن و 309 كيلو .والبنك 435 طن و 497 كيلو.

وأكد عبدالجواد أنه تم الانتهاء من حصاد المساحةالمنزرعه من محصول القمح لهذا الموسم بالكامل والتي تبلغ 130 ألف و703فدان، يذكر ان حصاد القمح كان في بداية أبريل السابق وناشد وكيل وزارة الزراعة بالغربية، المزارعين، باتباع تعليمات التوريد والاستلام، منعا للتكدس أمام مواقع الاستلام، فى ظل الإجراءات الاحترازية لفيروس كوروناالمستجد.

يذكرأنه قدتم تشكيل اللجان الخاصة باستلام محصول القمح، وهي مكونة من مندوب عن مديرية الزراعة، ومندوب عن مديرية التموين والتجارة، ومندوب من هيئة سلامة الغذاء، وأمين الموقع التخزيني، ومندوب عن الجمعية القبانية وكان الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، قد أعلن السبت الماضى ، عن تنفيذ 51 قرار إزالة لاسترداد أراضى أملاك الدولة وعدم استغلالها، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وقرارات رئيس مجلس الوزراء .

وأوضح محافظ الغربية، فى بيان، أنه تم تنفيذ حملة إزالة موسعة بالتنسيق مع قوات الأمن، أسفرت عن تنفيذ 8 قرارات إزالة لتعديات على الأراضى الزراعية فى مركزى طنطا، والمحلة الكبرى على مساحة 21 قيراط و 4 سهم، و 4 قرارات إزالة لمخالفات بناء بحى اول وثان طنطا، على مساحة 880 متر . كما أسفرت الحملة عن تنفيذ 39 قرار إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة فى مركز بسبون ومركز المحلة الكبرى بإجمالى مساحة 1526 متر، شملت 11 حالة تعد أملاك الآثار، و 19 حالة تعد على أملاك الرى، و 9 حالة تعد على أملاك نهر النيل .


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